https://ria.ru/20250830/indoneziya-2038500122.html

В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков

В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков - РИА Новости, 30.08.2025

В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков

Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T13:10:00+03:00

2025-08-30T13:10:00+03:00

2025-08-30T14:04:00+03:00

в мире

джакарта

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038507455_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_e6bc2aa7f2520788372e3ae62450fb39.jpg

ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В ночь пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в Джакарте частично не работает общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.

https://ria.ru/20250830/indoneziya-2038497065.html

джакарта

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джакарта, индонезия