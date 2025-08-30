https://ria.ru/20250830/indoneziya-2038500122.html
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков - РИА Новости, 30.08.2025
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:10:00+03:00
2025-08-30T13:10:00+03:00
2025-08-30T14:04:00+03:00
в мире
джакарта
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038507455_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_e6bc2aa7f2520788372e3ae62450fb39.jpg
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В ночь пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в Джакарте частично не работает общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.
https://ria.ru/20250830/indoneziya-2038497065.html
джакарта
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038507455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d94b9c86e50ed480e97ffea21fce1f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джакарта, индонезия
В мире, Джакарта, Индонезия
В столице Индонезии критически повреждена инфраструктура из-за беспорядков
В Джакарте после беспорядков не работают платные дороги и общественный транспорт