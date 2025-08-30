В Джакарте протестующие собрались у здания парламента

Рейтинг@Mail.ru
12:54 30.08.2025 (обновлено: 13:43 30.08.2025)
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В субботу участники протестов собрались у здания парламента страны, чтобы предпринять попытку сломать его ворота. Несмотря на дождь, к месту демонстрации приехало значительное количество водителей мотоциклетных такси. Они привязали к воротам трос и пытаются общими силами тянуть его, чтобы прорваться к парламенту. В ночь на пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.
Протесты у здания парламента Индонезии
Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, после чего гнев демонстрантов переключился на полицию.
2025-08-30T12:54
true
PT0M31S
Военный патруль на улицах Джакарты
Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.
2025-08-30T12:54
true
PT0M09S
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости.
Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
В субботу участники протестов собрались у здания парламента страны, чтобы предпринять попытку сломать его ворота. Несмотря на дождь, к месту демонстрации приехало значительное количество водителей мотоциклетных такси. Они привязали к воротам трос и пытаются общими силами тянуть его, чтобы прорваться к парламенту.
В ночь на пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.
Женщина и полицейские на акции протеста в поддержку Евгении Гуцул и ее сторонников в Кишиневе. 16 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Полиция Кишинева жестоко разогнала протест оппозиции, заявил активист
17 августа, 00:05
 
