https://ria.ru/20250830/indoneziya-2038497065.html
В Джакарте протестующие собрались у здания парламента
В Джакарте протестующие собрались у здания парламента - РИА Новости, 30.08.2025
В Джакарте протестующие собрались у здания парламента
Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:54:00+03:00
2025-08-30T12:54:00+03:00
2025-08-30T13:43:00+03:00
джакарта
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038493555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82e83632112f2ef3ad4131843bde9bb3.jpg
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В субботу участники протестов собрались у здания парламента страны, чтобы предпринять попытку сломать его ворота. Несмотря на дождь, к месту демонстрации приехало значительное количество водителей мотоциклетных такси. Они привязали к воротам трос и пытаются общими силами тянуть его, чтобы прорваться к парламенту. В ночь на пятницу участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.
https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035838781.html
джакарта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протесты у здания парламента Индонезии
Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента страны и пытаются выломать его ворота, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, после чего гнев демонстрантов переключился на полицию.
2025-08-30T12:54
true
PT0M31S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038493555_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d18ad75e819b4dfc06f92f37a5b60f1.jpg
Военный патруль на улицах Джакарты
Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт, передает корреспондент РИА Новости.
Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.
2025-08-30T12:54
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джакарта, в мире
В Джакарте протестующие собрались у здания парламента
Протестующие в Джакарте собрались у здания парламента и пытаются выломать ворота