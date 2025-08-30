Рейтинг@Mail.ru
Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году - РИА Новости, 30.08.2025
02:50 30.08.2025
Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году
Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект компенсирует до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году​, а также принесет экономике страны дополнительно 2,5% ВВП, сообщили РИА Новости в РАНХиГС со ссылкой на проведенное исследование. "Массовое применение генеративного ИИ принесет экономике России дополнительно 2,5% ВВП к 2030 году (эквивалент 4,5 триллиона рублей), компенсирует до 80% кадрового дефицита", - говорится в сообщении. Уточняется, что технология способна автоматизировать рутинные задачи и усилить творческие возможности сотрудников, что ведет к повышению производительности труда на 15-20% и как следствие – компенсации до 80% кадрового дефицита. Одновременно ИИ способствует структурной трансформации рынка труда и появлению новых профессий. "Генеративный ИИ является катализатором производительности, важнейшим инструментом решения кадрового дефицита и драйвером экономического роста России", - отмечается в исследовании вуза. В области стратегического планирования внедрение генеративного искусственного интеллекта должно стать частью долгосрочной стратегии компании или организации. "Активное участие руководства в процессе внедрения поможет преодолеть сопротивление и ускорить цифровую трансформацию, а государственно-частное партнерство усилит эффективность и безопасность внедрения генеративного ИИ", - заключили в РАНХиГС.
2025
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект компенсирует до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году​, а также принесет экономике страны дополнительно 2,5% ВВП, сообщили РИА Новости в РАНХиГС со ссылкой на проведенное исследование.
"Массовое применение генеративного ИИ принесет экономике России дополнительно 2,5% ВВП к 2030 году (эквивалент 4,5 триллиона рублей), компенсирует до 80% кадрового дефицита", - говорится в сообщении.
Уточняется, что технология способна автоматизировать рутинные задачи и усилить творческие возможности сотрудников, что ведет к повышению производительности труда на 15-20% и как следствие – компенсации до 80% кадрового дефицита. Одновременно ИИ способствует структурной трансформации рынка труда и появлению новых профессий.
"Генеративный ИИ является катализатором производительности, важнейшим инструментом решения кадрового дефицита и драйвером экономического роста России", - отмечается в исследовании вуза.
В области стратегического планирования внедрение генеративного искусственного интеллекта должно стать частью долгосрочной стратегии компании или организации.
"Активное участие руководства в процессе внедрения поможет преодолеть сопротивление и ускорить цифровую трансформацию, а государственно-частное партнерство усилит эффективность и безопасность внедрения генеративного ИИ", - заключили в РАНХиГС.
