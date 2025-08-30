https://ria.ru/20250830/ii-2038444326.html

Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году

Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году - РИА Новости, 30.08.2025

Исследование: ИИ закроет до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году

Искусственный интеллект компенсирует до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году​, а также принесет экономике страны дополнительно 2,5% ВВП, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T02:50:00+03:00

2025-08-30T02:50:00+03:00

2025-08-30T02:50:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект компенсирует до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году​, а также принесет экономике страны дополнительно 2,5% ВВП, сообщили РИА Новости в РАНХиГС со ссылкой на проведенное исследование. "Массовое применение генеративного ИИ принесет экономике России дополнительно 2,5% ВВП к 2030 году (эквивалент 4,5 триллиона рублей), компенсирует до 80% кадрового дефицита", - говорится в сообщении. Уточняется, что технология способна автоматизировать рутинные задачи и усилить творческие возможности сотрудников, что ведет к повышению производительности труда на 15-20% и как следствие – компенсации до 80% кадрового дефицита. Одновременно ИИ способствует структурной трансформации рынка труда и появлению новых профессий. "Генеративный ИИ является катализатором производительности, важнейшим инструментом решения кадрового дефицита и драйвером экономического роста России", - отмечается в исследовании вуза. В области стратегического планирования внедрение генеративного искусственного интеллекта должно стать частью долгосрочной стратегии компании или организации. "Активное участие руководства в процессе внедрения поможет преодолеть сопротивление и ускорить цифровую трансформацию, а государственно-частное партнерство усилит эффективность и безопасность внедрения генеративного ИИ", - заключили в РАНХиГС.

https://ria.ru/20250828/mintsifry-2037992648.html

https://ria.ru/20250827/bratislava-2037908076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия