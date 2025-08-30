https://ria.ru/20250830/husity-2038575712.html

Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену

2025-08-30T20:32:00+03:00

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Глава созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене Высшего политического совета Махди аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни" в ответ на удары по Йемену, которые привели к гибели премьер-министра и членов правительства хуситов. "Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности", - говорится в выступлении аль-Машата в эфире йеменского телеканала Al Masirah в связи с гибелью членов правительства хуситов. "Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, — уйти, пока не поздно", - добавил он. Ранее близкий к семье премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави источник сообщил, что он погиб в результате ударов Израиля по Сане в минувший четверг. В субботу руководство хуситов официально подтвердило его гибель и еще ряда министров. РИА Новости также стало известно о гибели вице-премьера, четырех министров и замглавы МВД.

