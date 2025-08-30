Рейтинг@Mail.ru
Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену - РИА Новости, 30.08.2025
20:32 30.08.2025
Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену
Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену - РИА Новости, 30.08.2025
Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену
Глава созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене Высшего политического совета Махди аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни" в ответ на удары РИА Новости, 30.08.2025
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Глава созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене Высшего политического совета Махди аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни" в ответ на удары по Йемену, которые привели к гибели премьер-министра и членов правительства хуситов. "Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности", - говорится в выступлении аль-Машата в эфире йеменского телеканала Al Masirah в связи с гибелью членов правительства хуситов. "Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, — уйти, пока не поздно", - добавил он. Ранее близкий к семье премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави источник сообщил, что он погиб в результате ударов Израиля по Сане в минувший четверг. В субботу руководство хуситов официально подтвердило его гибель и еще ряда министров. РИА Новости также стало известно о гибели вице-премьера, четырех министров и замглавы МВД.
в мире, йемен, израиль, сана, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Сана, Ансар Алла
Хуситы предрекли Израилю "мрачные дни" после ударов по Йемену

Хуситы предрекли Израилю мрачные дни в ответ на убийство премьер-министра

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Глава созданного шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) в Йемене Высшего политического совета Махди аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни" в ответ на удары по Йемену, которые привели к гибели премьер-министра и членов правительства хуситов.
"Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности", - говорится в выступлении аль-Машата в эфире йеменского телеканала Al Masirah в связи с гибелью членов правительства хуситов.
"Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, — уйти, пока не поздно", - добавил он.
Ранее близкий к семье премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави источник сообщил, что он погиб в результате ударов Израиля по Сане в минувший четверг. В субботу руководство хуситов официально подтвердило его гибель и еще ряда министров. РИА Новости также стало известно о гибели вице-премьера, четырех министров и замглавы МВД.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Хуситы подтвердили гибель главы правительства после израильского удара
Вчера, 17:07
 
В мире Йемен Израиль Сана Ансар Алла
 
 
