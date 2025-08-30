Рейтинг@Mail.ru
Хуситы назначили и.о. премьера вместо погибшего от израильского удара
18:12 30.08.2025
Хуситы назначили и.о. премьера вместо погибшего от израильского удара
в мире
йемен
сана
израиль
али абдалла салех
ансар алла
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Высший политический совет правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) назначил в субботу вместо погибшего от удара Израиля по Сане премьер-министра исполняющим обязанности главы правительства его первого заместителя Мухаммеда Мифтаха. В субботу руководство хуситов подтвердило гибель премьера их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время израильского удара по Сане в минувший четверг, при этом оно заверило, что управление подконтрольными им территориями осуществляется в обычном режиме. "Сегодня председатель Высшего политического совета принял решение под номером шесть от 1447 года по мусульманскому летоисчислению, которым Мухаммед Ахмед Мифтах, первый заместитель премьер-министра, был назначен исполняющим обязанности премьер-министра", - говорится в сообщении в Telegram-канале канцелярии руководства подконтрольных хуситам территорий. Мифтах является известным в Йемене религиозным деятелем, последователем течения зейдитов шиитской ветви ислама, В период правления прежнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха он возглавлял консультативный совет оппозиционной партии "Хак".
йемен
сана
израиль
в мире, йемен, сана, израиль, али абдалла салех, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Израиль, Али Абдалла Салех, Ансар Алла
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Высший политический совет правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) назначил в субботу вместо погибшего от удара Израиля по Сане премьер-министра исполняющим обязанности главы правительства его первого заместителя Мухаммеда Мифтаха.
В субботу руководство хуситов подтвердило гибель премьера их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время израильского удара по Сане в минувший четверг, при этом оно заверило, что управление подконтрольными им территориями осуществляется в обычном режиме.
"Сегодня председатель Высшего политического совета принял решение под номером шесть от 1447 года по мусульманскому летоисчислению, которым Мухаммед Ахмед Мифтах, первый заместитель премьер-министра, был назначен исполняющим обязанности премьер-министра", - говорится в сообщении в Telegram-канале канцелярии руководства подконтрольных хуситам территорий.
Мифтах является известным в Йемене религиозным деятелем, последователем течения зейдитов шиитской ветви ислама, В период правления прежнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха он возглавлял консультативный совет оппозиционной партии "Хак".
