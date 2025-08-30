https://ria.ru/20250830/husity-2038554225.html

Хуситы назначили и.о. премьера вместо погибшего от израильского удара

2025-08-30T18:12:00+03:00

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Высший политический совет правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) назначил в субботу вместо погибшего от удара Израиля по Сане премьер-министра исполняющим обязанности главы правительства его первого заместителя Мухаммеда Мифтаха. В субботу руководство хуситов подтвердило гибель премьера их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда министров во время израильского удара по Сане в минувший четверг, при этом оно заверило, что управление подконтрольными им территориями осуществляется в обычном режиме. "Сегодня председатель Высшего политического совета принял решение под номером шесть от 1447 года по мусульманскому летоисчислению, которым Мухаммед Ахмед Мифтах, первый заместитель премьер-министра, был назначен исполняющим обязанности премьер-министра", - говорится в сообщении в Telegram-канале канцелярии руководства подконтрольных хуситам территорий. Мифтах является известным в Йемене религиозным деятелем, последователем течения зейдитов шиитской ветви ислама, В период правления прежнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха он возглавлял консультативный совет оппозиционной партии "Хак".

