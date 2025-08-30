https://ria.ru/20250830/himki-2038589134.html
В Подмосковье загорелся строительный мусор
В Подмосковье загорелся строительный мусор - РИА Новости, 30.08.2025
В Подмосковье загорелся строительный мусор
Возгорание строительного мусора зафиксировано в лесу подмосковных Химок, огнеборцы сосредоточили силы на защите леса, сообщила РИА Новости пресс-служба...
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание строительного мусора зафиксировано в лесу подмосковных Химок, огнеборцы сосредоточили силы на защите леса, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МЧС России. "Предположительно в лесу подмосковных Химок горит строительный мусор. Площадь возгорания 40 квадратных метров. Силы и средства направлены на защиту именно леса, для того, чтобы огонь не перекинулся", - отметили в пресс-службе. В тушении пожара задействованы три единицы техники, 12 человек. Пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС.
химки (городской округ в московской области)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964611199_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_8f2d36b6b4de9ed1e21fec8a27b6d9c1.jpg
