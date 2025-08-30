Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся строительный мусор - РИА Новости, 30.08.2025
22:28 30.08.2025
В Подмосковье загорелся строительный мусор
происшествия
химки (городской округ в московской области)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание строительного мусора зафиксировано в лесу подмосковных Химок, огнеборцы сосредоточили силы на защите леса, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МЧС России. "Предположительно в лесу подмосковных Химок горит строительный мусор. Площадь возгорания 40 квадратных метров. Силы и средства направлены на защиту именно леса, для того, чтобы огонь не перекинулся", - отметили в пресс-службе. В тушении пожара задействованы три единицы техники, 12 человек. Пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС.
химки (городской округ в московской области)
россия
происшествия, химки (городской округ в московской области), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Возгорание строительного мусора зафиксировано в лесу подмосковных Химок, огнеборцы сосредоточили силы на защите леса, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МЧС России.
"Предположительно в лесу подмосковных Химок горит строительный мусор. Площадь возгорания 40 квадратных метров. Силы и средства направлены на защиту именно леса, для того, чтобы огонь не перекинулся", - отметили в пресс-службе.
В тушении пожара задействованы три единицы техники, 12 человек. Пострадавших нет, добавили в ГУ МЧС.
