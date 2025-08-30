Рейтинг@Mail.ru
Подполье: Украина может возить грузы с радиационным фоном через порт Одессы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 30.08.2025
Подполье: Украина может возить грузы с радиационным фоном через порт Одессы
Киевский режим, возможно, возит грузы с радиационным фоном через порт Одессы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Киевский режим, возможно, возит грузы с радиационным фоном через порт Одессы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Одесском порту, исходя из ежедневных наблюдений, происходит достаточно большое колебание радиационного фона. Как выяснила агентура сопротивления, иногда фон связан с прибывающим грузом", - сказал РИА Новости Лебедев. По его словам, груз перегружают с корабля на машины. "Разгрузка проходит очень аккуратно. Но есть и другие моменты, когда радиационный фон повышается, а видимого груза, с которым очень аккуратно работают, нет. В среднем фон колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта. Иногда бывает больше, но редко", - добавил Лебедев. Он отметил, что агентура сопротивления установила связь между повышением фона радиации и прибывающим для погрузки сыпучим товаром.
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Сергей Лебедев
© Fotolia / Hellen Sergeyeva Порт в Одессе
Порт в Одессе
© Fotolia / Hellen Sergeyeva
Порт в Одессе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Киевский режим, возможно, возит грузы с радиационным фоном через порт Одессы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Одесском порту, исходя из ежедневных наблюдений, происходит достаточно большое колебание радиационного фона. Как выяснила агентура сопротивления, иногда фон связан с прибывающим грузом", - сказал РИА Новости Лебедев.
По его словам, груз перегружают с корабля на машины.
"Разгрузка проходит очень аккуратно. Но есть и другие моменты, когда радиационный фон повышается, а видимого груза, с которым очень аккуратно работают, нет. В среднем фон колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта. Иногда бывает больше, но редко", - добавил Лебедев.
Он отметил, что агентура сопротивления установила связь между повышением фона радиации и прибывающим для погрузки сыпучим товаром.
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Сергей Лебедев
 
 
