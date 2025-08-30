Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят разрешить родителям детей-инвалидов брать отпуск в удобное время - РИА Новости, 30.08.2025
01:50 30.08.2025
В ГД хотят разрешить родителям детей-инвалидов брать отпуск в удобное время
В ГД хотят разрешить родителям детей-инвалидов брать отпуск в удобное время
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением предоставить возможность обоим...
общество
россия
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением предоставить возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается изложить статью 262.1. ТК РФ в следующей редакции: "Родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время", - говоррится в письме. Миронов заявил РИА Новости, что по действующему законодательству только один из родителей ребенка-инвалида может брать отпуск в удобное время. "Это не учитывает реальную нагрузку на семьи, где уход и реабилитация требуют участия всей семьи. По этой причине депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" предлагают предоставить возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время", - сказал он. По данным исследований, в России проживает около 779 тысяч детей с инвалидностью, и они нуждаются в особом уходе, должны регулярно заниматься лечебной гимнастикой или находиться под постоянным наблюдением врачей, добавил Миронов. "Для родителей это большая нагрузка, и будет правильно решить их проблему с отпусками, потому что работодатели не всегда идут им на встречу. Рассчитываю на поддержку министерства. Ведь создание условий для полноценной заботы о детях с инвалидностью позволит решить многие проблемы с их реабилитацией, социализацией и получением образования", - отметил политик. В беседе с РИА Новости Лантратова подчеркнула, что право на отпуск в удобное время должно быть у обоих родителей детей-инвалидов, а не у кого-то одного из них, ведь на самом деле и мама, и папа участвуют в уходе за ребёнком, его лечении и реабилитации. "Для таких семей каждая поездка к врачу, каждая процедура требуют тщательного планирования. А ограничение для одного из родителей создаёт дополнительную нагрузку… Их семьи каждый день проявляют героизм, борются за здоровье и будущее своих детей. И мы обязаны создать для них подходящие условия", - подытожила глава думского комитета.
россия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением предоставить возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
2 июня, 04:07
"Предлагается изложить статью 262.1. ТК РФ в следующей редакции: "Родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время", - говоррится в письме.
Миронов заявил РИА Новости, что по действующему законодательству только один из родителей ребенка-инвалида может брать отпуск в удобное время.
"Это не учитывает реальную нагрузку на семьи, где уход и реабилитация требуют участия всей семьи. По этой причине депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" предлагают предоставить возможность обоим родителям детей-инвалидов брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время", - сказал он.
По данным исследований, в России проживает около 779 тысяч детей с инвалидностью, и они нуждаются в особом уходе, должны регулярно заниматься лечебной гимнастикой или находиться под постоянным наблюдением врачей, добавил Миронов.
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу
В ГД хотят дать льготы родителям малолетних детей при приеме на госслужбу
Вчера, 01:09
"Для родителей это большая нагрузка, и будет правильно решить их проблему с отпусками, потому что работодатели не всегда идут им на встречу. Рассчитываю на поддержку министерства. Ведь создание условий для полноценной заботы о детях с инвалидностью позволит решить многие проблемы с их реабилитацией, социализацией и получением образования", - отметил политик.
В беседе с РИА Новости Лантратова подчеркнула, что право на отпуск в удобное время должно быть у обоих родителей детей-инвалидов, а не у кого-то одного из них, ведь на самом деле и мама, и папа участвуют в уходе за ребёнком, его лечении и реабилитации.
"Для таких семей каждая поездка к врачу, каждая процедура требуют тщательного планирования. А ограничение для одного из родителей создаёт дополнительную нагрузку… Их семьи каждый день проявляют героизм, борются за здоровье и будущее своих детей. И мы обязаны создать для них подходящие условия", - подытожила глава думского комитета.
В Госдуме предложили запретить рекламу во время детских передач
В Госдуме предложили запретить рекламу во время детских передач
01:22
 
Общество Россия Сергей Миронов Яна Лантратова Госдума РФ
 
 
