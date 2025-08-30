https://ria.ru/20250830/germaniya-2038521526.html

Германия отказалась поддерживать санкции ЕС против Израиля

БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Германия отказываться участвовать в санкциях против Израиля, сообщил портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau. Портал напоминает, что Еврокомиссия намерена ввести санкции против Израиля из-за катастрофической ситуации в секторе Газа. Однако Германия продолжает отказываться от участия. "Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложенные меры вряд ли повлияют на ход военных действий", - отмечает издание. Уточняется, что Германия не согласна с планируемыми санкциями ЕС, которые предусматривают приостановку участия Израиля в программах научного финансирования, таких как Horizon Europe. По мнению Вадефуля, это вряд ли скажется на политическом курсе и военных действиях Израиля в Газе. "Поэтому мы не особенно убеждены в целесообразности этих предложений", - приводит портал слова министра. При этом Вадефуль напомнил, что Германия ограничивает поставки оружия в Израиль. "Считаю, это очень целенаправленная мера, которая важна и необходима", - отметил он. При этом научное сотрудничество с Израилем, по его словам, остается полезным. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

