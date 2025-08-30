Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил о необходимости реформ в социальной сфере Германии
15:29 30.08.2025
Мерц заявил о необходимости реформ в социальной сфере Германии
в мире
германия
бонн
фридрих мерц
хдс/хсс
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld), по его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет, пишет портал Handelsblatt. Уточняется, что речь об этом шла на съезде его партии ХДС в Бонне. "Так, как сейчас, особенно в части так называемых социальных пособий (Bürgergeld), оставаться не может и не будет", - приводит портал слова канцлера. По его мнению, систему нужно менять для стимулирования занятости и экономического роста. Мерц добавил, что нынешнюю систему просто невозможно поддерживать с учетом имеющихся финансовых ресурсов. "Мы живем не по средствам уже несколько лет", - заявил он, добавив, что ответственность за это лежит не на получателях выплат, а на политике. По словам канцлера, правительство намерено изменить ситуацию и обеспечить молодому поколению возможность добиваться благосостояния и стабильной работы. "Это будет означать болезненные решения. Это будет означать сокращения", - добавил он, подчеркнув, что при этом необходимо сохранить работоспособность медицинской, пенсионной и страховой систем по уходу за больными и не допустить их перегрузки. Для этого, по его словам, среди прочего, нужно усилить личную ответственность граждан.
германия
бонн
Новости
в мире, германия, бонн, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Бонн, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld), по его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет, пишет портал Handelsblatt.
Уточняется, что речь об этом шла на съезде его партии ХДС в Бонне.
"Так, как сейчас, особенно в части так называемых социальных пособий (Bürgergeld), оставаться не может и не будет", - приводит портал слова канцлера.
По его мнению, систему нужно менять для стимулирования занятости и экономического роста.
Мерц добавил, что нынешнюю систему просто невозможно поддерживать с учетом имеющихся финансовых ресурсов.
"Мы живем не по средствам уже несколько лет", - заявил он, добавив, что ответственность за это лежит не на получателях выплат, а на политике.
По словам канцлера, правительство намерено изменить ситуацию и обеспечить молодому поколению возможность добиваться благосостояния и стабильной работы.
"Это будет означать болезненные решения. Это будет означать сокращения", - добавил он, подчеркнув, что при этом необходимо сохранить работоспособность медицинской, пенсионной и страховой систем по уходу за больными и не допустить их перегрузки. Для этого, по его словам, среди прочего, нужно усилить личную ответственность граждан.
В миреГерманияБоннФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
