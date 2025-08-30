Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
Швыдкой назвал отмену концерта Гергиева в Италии политизированным делом
Валерий Гергиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Отмена концерта маэстро Валерия Гергиева в Италии была абсолютно политизированным делом, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что и в итальянском обществе существуют разные подходы и понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы все переживали, когда концерт Гергиева отменили в Италии. Это было, конечно, такое абсолютно политизированное дело, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что в итальянском обществе существуют разные подходы, разные понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура", - подчеркнул он.
Швыдкой добавил, что в настоящее время "европейское сообщество занимает крайне резкую антироссийскую позицию", что совершенно его не украшает. При этом, он отметил, что европейские страны в этом плане неоднородны.
"Я думаю, что такое политическое безумство европейское сегодняшнее, оно не отражает все-таки, мне кажется, общенациональных интересов европейских", - сказал Швыдкой.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры".
На этом фоне дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов, в свою очередь, заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.