https://ria.ru/20250830/gergiev-2038491953.html

Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии

Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 30.08.2025

Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии

Отмена концерта маэстро Валерия Гергиева в Италии была абсолютно политизированным делом, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что и в итальянском... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:39:00+03:00

2025-08-30T12:39:00+03:00

2025-08-30T14:19:00+03:00

культура

италия

россия

рим

валерий гергиев

михаил швыдкой

алексей парамонов

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913184878_0:172:2903:1805_1920x0_80_0_0_7fa632fb0c20edf4a9939653eebb8429.jpg

ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Отмена концерта маэстро Валерия Гергиева в Италии была абсолютно политизированным делом, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что и в итальянском обществе существуют разные подходы и понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Мы все переживали, когда концерт Гергиева отменили в Италии. Это было, конечно, такое абсолютно политизированное дело, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что в итальянском обществе существуют разные подходы, разные понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура", - подчеркнул он. Швыдкой добавил, что в настоящее время "европейское сообщество занимает крайне резкую антироссийскую позицию", что совершенно его не украшает. При этом, он отметил, что европейские страны в этом плане неоднородны. "Я думаю, что такое политическое безумство европейское сегодняшнее, оно не отражает все-таки, мне кажется, общенациональных интересов европейских", - сказал Швыдкой. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". На этом фоне дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов, в свою очередь, заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.

https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html

https://ria.ru/20250423/shvydkoy-2012871476.html

италия

россия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

италия, россия, рим, валерий гергиев, михаил швыдкой, алексей парамонов, мариинский театр, новости культуры