Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
Культура
 
12:39 30.08.2025 (обновлено: 14:19 30.08.2025)
Швыдкой прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Отмена концерта маэстро Валерия Гергиева в Италии была абсолютно политизированным делом, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что и в итальянском обществе существуют разные подходы и понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Мы все переживали, когда концерт Гергиева отменили в Италии. Это было, конечно, такое абсолютно политизированное дело, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что в итальянском обществе существуют разные подходы, разные понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура", - подчеркнул он. Швыдкой добавил, что в настоящее время "европейское сообщество занимает крайне резкую антироссийскую позицию", что совершенно его не украшает. При этом, он отметил, что европейские страны в этом плане неоднородны. "Я думаю, что такое политическое безумство европейское сегодняшнее, оно не отражает все-таки, мне кажется, общенациональных интересов европейских", - сказал Швыдкой. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". На этом фоне дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов, в свою очередь, заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
италия, россия, рим, валерий гергиев, михаил швыдкой, алексей парамонов, мариинский театр, новости культуры
Культура, Италия, Россия, Рим, Валерий Гергиев, Михаил Швыдкой, Алексей Парамонов, Мариинский театр, Новости культуры
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Отмена концерта маэстро Валерия Гергиева в Италии была абсолютно политизированным делом, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что и в итальянском обществе существуют разные подходы и понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура, заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Мы все переживали, когда концерт Гергиева отменили в Италии. Это было, конечно, такое абсолютно политизированное дело, но сам факт его приглашения в Италию показывает, что в итальянском обществе существуют разные подходы, разные понимания того, что происходит в мире и какую роль может играть культура", - подчеркнул он.
Швыдкой добавил, что в настоящее время "европейское сообщество занимает крайне резкую антироссийскую позицию", что совершенно его не украшает. При этом, он отметил, что европейские страны в этом плане неоднородны.
"Я думаю, что такое политическое безумство европейское сегодняшнее, оно не отражает все-таки, мне кажется, общенациональных интересов европейских", - сказал Швыдкой.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры".
На этом фоне дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов, в свою очередь, заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
Культура
 
 
