Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России
Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:30:00+03:00
2025-08-30T16:30:00+03:00
2025-08-30T16:31:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск", - подчеркнул Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
