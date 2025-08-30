https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038535089.html

Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России

Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России - РИА Новости, 30.08.2025

Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России

Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:30:00+03:00

2025-08-30T16:30:00+03:00

2025-08-30T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_485:55:2821:1369_1920x0_80_0_0_5c9239e5650879a6464a5b042e13a869.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск", - подчеркнул Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038534940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, валерий герасимов