Рейтинг@Mail.ru
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 30.08.2025 (обновлено: 16:31 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038535089.html
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России
Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:30:00+03:00
2025-08-30T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_485:55:2821:1369_1920x0_80_0_0_5c9239e5650879a6464a5b042e13a869.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск", - подчеркнул Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038534940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844227141_299:0:2966:2000_1920x0_80_0_0_e8b221f727cc1b8aad56243fc3ffd71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов: стратегическая инициатива находится в руках ВС России

Герасимов: стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стратегическая инициатива в ходе спецоперации сегодня полностью находится у российских войск, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск", - подчеркнул Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ
16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала