https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038534940.html
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ
ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:29:00+03:00
2025-08-30T16:29:00+03:00
2025-08-30T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ
Герасимов: ВСУ несут большие потери, пытаясь сдержать наступление ВС России