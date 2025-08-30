https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038534940.html

Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ

Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025

Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ

ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:29:00+03:00

2025-08-30T16:29:00+03:00

2025-08-30T16:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины