Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 30.08.2025
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ
ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного...
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Герасимов отметил большие потери в рядах ВСУ

Герасимов: ВСУ несут большие потери, пытаясь сдержать наступление ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ, пытаясь сдержать наступление российских войск и неся большие потери, вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
