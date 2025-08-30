https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038532937.html
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА
Российские военные при ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины отдают приоритет поражению предприятий по производству ракетных комплексов и... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:20:00+03:00
2025-08-30T16:20:00+03:00
2025-08-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные при ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины отдают приоритет поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. За это время удары были нанесены по 76 важным объектам ВПК Украины и ВСУ, отметил он. "Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:0:2557:1918_1920x0_80_0_0_ed02fa16a3f51744674e584dde1d325c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА
Герасимов: ВС РФ бьют прежде всего по заводам Украины, выпускающим ракеты и БПЛА