Рейтинг@Mail.ru
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038532937.html
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА
Российские военные при ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины отдают приоритет поражению предприятий по производству ракетных комплексов и... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:20:00+03:00
2025-08-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные при ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины отдают приоритет поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. За это время удары были нанесены по 76 важным объектам ВПК Украины и ВСУ, отметил он. "Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:0:2557:1918_1920x0_80_0_0_ed02fa16a3f51744674e584dde1d325c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА

Герасимов: ВС РФ бьют прежде всего по заводам Украины, выпускающим ракеты и БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные при ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины отдают приоритет поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. За это время удары были нанесены по 76 важным объектам ВПК Украины и ВСУ, отметил он.
"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала