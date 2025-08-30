https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038532937.html

Герасимов: ВС России бьют по украинским заводам, выпускающим ракеты и БПЛА

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные при ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины отдают приоритет поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. За это время удары были нанесены по 76 важным объектам ВПК Украины и ВСУ, отметил он. "Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.

