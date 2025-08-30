https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038526938.html
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР
Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики, также под... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики, также под контролем ВС РФ находятся 74% Запорожской области и 76% Херсонской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР
Герасимов: ВС России освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР