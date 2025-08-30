Рейтинг@Mail.ru
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 30.08.2025 (обновлено: 16:09 30.08.2025)
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики, также под контролем ВС РФ находятся 74% Запорожской области и 76% Херсонской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР

Герасимов: ВС России освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ к настоящему моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики, также под контролем ВС РФ находятся 74% Запорожской области и 76% Херсонской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
