Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 30.08.2025 (обновлено: 16:36 30.08.2025)
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании, уточнил задачи группировкам на перспективу, сообщили в Минобороны России."Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии В.В. Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании, уточнил задачи группировкам на перспективу, сообщили в Минобороны России.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии В.В. Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу", - говорится в сообщении.
