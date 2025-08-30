Рейтинг@Mail.ru
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 30.08.2025
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Задачи по созданию вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. "Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
безопасность, россия, харьковская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Задачи по созданию вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.
"Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов
 
 
