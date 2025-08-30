https://ria.ru/20250830/genshtab-2038529689.html
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной
Задачи по созданию вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:08:00+03:00
2025-08-30T16:08:00+03:00
2025-08-30T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24dedc60f7a9a2c32815556a6f0e8613.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Задачи по созданию вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. "Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
https://ria.ru/20250522/zona-2018509414.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987478346_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3173476351a1e5a5eabedc2426185769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Валерий Герасимов
Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной
Герасимов: в Сумской и Харьковской областях успешно создают зону безопасности