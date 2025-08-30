https://ria.ru/20250830/genshtab-2038529689.html

Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной

Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной - РИА Новости, 30.08.2025

Герасимов оценил создание зоны безопасности на границе с Украиной

Задачи по созданию вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Задачи по созданию вдоль границы России зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях выполняются успешно, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу. "Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.

