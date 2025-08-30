https://ria.ru/20250830/genshtab-2038529484.html
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" овладела шестью населенными пунктами на ореховском направлении в Запорожской области, освобождает ещё четыре, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов."Войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ."Ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней", - добавил он.
