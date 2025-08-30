Рейтинг@Mail.ru
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 30.08.2025 (обновлено: 16:17 30.08.2025)
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни - РИА Новости, 30.08.2025
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни
Российская группировка войск "Днепр" овладела шестью населенными пунктами на ореховском направлении в Запорожской области, освобождает ещё четыре, заявил в... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" овладела шестью населенными пунктами на ореховском направлении в Запорожской области, освобождает ещё четыре, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов."Войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ."Ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней", - добавил он.
Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" овладела шестью населенными пунктами на ореховском направлении в Запорожской области, освобождает ещё четыре, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.
"Войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
"Ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВалерий Герасимов
 
 
