Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни

Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни - РИА Новости, 30.08.2025

Генштаб: войска "Днепра" освобождают Степногорск, Малую Токмачку и Плавни

Российская группировка войск "Днепр" овладела шестью населенными пунктами на ореховском направлении в Запорожской области, освобождает ещё четыре, заявил в... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" овладела шестью населенными пунктами на ореховском направлении в Запорожской области, освобождает ещё четыре, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов."Войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ."Ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней", - добавил он.

