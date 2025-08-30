https://ria.ru/20250830/genshtab-2038528361.html
Генштаб: Щербиновка и Клебан-Бык играли ключевую роль в обороне ВСУ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки развивают наступление на северском направлении, а также вышли к юго-восточным окраинам Константиновки, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне ВСУ, приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
