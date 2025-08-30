https://ria.ru/20250830/genkonsulstvo-2038460278.html
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу - РИА Новости, 30.08.2025
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T08:10:00+03:00
2025-08-30T08:10:00+03:00
2025-08-30T08:10:00+03:00
михаил мишустин
россия
шарм-эш-шейх
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b415c254f7a7392cec15e438484a2e16.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.
https://ria.ru/20240331/egipet-1936901542.html
https://ria.ru/20240417/egipet-1940505146.html
россия
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b32cf6c50934a4c64336a46f4368b360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, шарм-эш-шейх, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Шарм-эш-Шейх, В мире
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
МИД: генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу