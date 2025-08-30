Рейтинг@Mail.ru
08:10 30.08.2025
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.
Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.
Заголовок открываемого материала