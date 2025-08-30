https://ria.ru/20250830/genkonsulstvo-2038460278.html

Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу

Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу - РИА Новости, 30.08.2025

Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу

Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T08:10:00+03:00

2025-08-30T08:10:00+03:00

2025-08-30T08:10:00+03:00

михаил мишустин

россия

шарм-эш-шейх

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149500/42/1495004268_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b415c254f7a7392cec15e438484a2e16.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.

https://ria.ru/20240331/egipet-1936901542.html

https://ria.ru/20240417/egipet-1940505146.html

россия

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, шарм-эш-шейх, в мире