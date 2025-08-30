https://ria.ru/20250830/gaza-2038585620.html

В Газе 19 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома

В Газе 19 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома

в мире

израиль

палестина

сектор газа

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Около 20 человек, в том числе шесть детей, погибли в западной части города Газа в четверг в результате израильского обстрела жилого дома, пекарни и палатки для перемещенных лиц, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах сектора Газа. "Погибли 19 человек, в том числе шесть детей, в результате израильской бомбардировки западной части города Газа, в результате которой были атакованы здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср", - рассказали источники.

израиль

палестина

сектор газа

