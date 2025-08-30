Рейтинг@Mail.ru
В Газе 19 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома - РИА Новости, 30.08.2025
21:38 30.08.2025
В Газе 19 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома
в мире
израиль
палестина
сектор газа
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Около 20 человек, в том числе шесть детей, погибли в западной части города Газа в четверг в результате израильского обстрела жилого дома, пекарни и палатки для перемещенных лиц, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах сектора Газа. "Погибли 19 человек, в том числе шесть детей, в результате израильской бомбардировки западной части города Газа, в результате которой были атакованы здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср", - рассказали источники.
израиль
палестина
сектор газа
2025
в мире, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа
В Газе 19 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома

Al Jazeera: при израильском обстреле западной части Газы погибли 19 человек

Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. Около 20 человек, в том числе шесть детей, погибли в западной части города Газа в четверг в результате израильского обстрела жилого дома, пекарни и палатки для перемещенных лиц, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах сектора Газа.
"Погибли 19 человек, в том числе шесть детей, в результате израильской бомбардировки западной части города Газа, в результате которой были атакованы здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср", - рассказали источники.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
