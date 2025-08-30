Рейтинг@Mail.ru
"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/feyki-2038592560.html
"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине
"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине - РИА Новости, 30.08.2025
"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине
Миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, утверждает в материале для Strategic... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T23:36:00+03:00
2025-08-30T23:36:00+03:00
нато
запад
украина
владимир путин
фейк
россия
германия
йозеф геббельс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.Миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, утверждает в материале для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс."Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", - отметил он.В этой трансляции немецкие солдаты, действовавшие под Сталинградом, якобы передавали поздравления близким на родине, хотя на самом деле к тому моменту гитлеровцы на Волге уже были отрезаны от радиосвязи, поясняет Хейс. Поэтому автор статьи о российском "президенте-похитителе" Зак Гарнер-Пуркис делает то же самое, что и Геббельс, подчеркнул обозреватель."Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан для того, чтобы проводить глубокие расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу лишь, что НАТО нужны чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", - подытожил Хейнс.
https://ria.ru/20250820/prigovor-2036414575.html
https://ria.ru/20250724/matvienko-2031124625.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, запад, украина, владимир путин, фейк, россия, германия, йозеф геббельс, ми-6, мария львова-белова, в мире
НАТО, Запад, Украина, Владимир Путин, фейк, Россия, Германия, Йозеф Геббельс, Ми-6, Мария Львова-Белова, В мире
"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине

SС: Запад выдвигает нелепые сфабрикованные обвинения против Путина

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.Миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, утверждает в материале для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс.
"Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", - отметил он.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экс-депутат обжаловала приговор за фейки о ВС России
20 августа, 01:58
В этой трансляции немецкие солдаты, действовавшие под Сталинградом, якобы передавали поздравления близким на родине, хотя на самом деле к тому моменту гитлеровцы на Волге уже были отрезаны от радиосвязи, поясняет Хейс. Поэтому автор статьи о российском "президенте-похитителе" Зак Гарнер-Пуркис делает то же самое, что и Геббельс, подчеркнул обозреватель.
"Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан для того, чтобы проводить глубокие расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу лишь, что НАТО нужны чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", - подытожил Хейнс.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Матвиенко назвала фейк о вмешательстве России в выборы США провокацией
24 июля, 13:10
 
НАТОЗападУкраинаВладимир ПутинфейкРоссияГерманияЙозеф ГеббельсМи-6Мария Львова-БеловаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала