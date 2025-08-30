"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине
SС: Запад выдвигает нелепые сфабрикованные обвинения против Путина
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.Миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, утверждает в материале для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс.
"Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", - отметил он.
В этой трансляции немецкие солдаты, действовавшие под Сталинградом, якобы передавали поздравления близким на родине, хотя на самом деле к тому моменту гитлеровцы на Волге уже были отрезаны от радиосвязи, поясняет Хейс. Поэтому автор статьи о российском "президенте-похитителе" Зак Гарнер-Пуркис делает то же самое, что и Геббельс, подчеркнул обозреватель.
"Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан для того, чтобы проводить глубокие расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу лишь, что НАТО нужны чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", - подытожил Хейнс.