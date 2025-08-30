https://ria.ru/20250830/feyki-2038592560.html

"НАТО нужны чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине

2025-08-30T23:36:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.Миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, утверждает в материале для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс."Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", - отметил он.В этой трансляции немецкие солдаты, действовавшие под Сталинградом, якобы передавали поздравления близким на родине, хотя на самом деле к тому моменту гитлеровцы на Волге уже были отрезаны от радиосвязи, поясняет Хейс. Поэтому автор статьи о российском "президенте-похитителе" Зак Гарнер-Пуркис делает то же самое, что и Геббельс, подчеркнул обозреватель."Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан для того, чтобы проводить глубокие расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу лишь, что НАТО нужны чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", - подытожил Хейнс.

2025

