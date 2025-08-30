https://ria.ru/20250830/evropa-2038467084.html

Атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" сигнализируют о безумстве европейских элит и саморазрушении ЕС, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" сигнализируют о безумстве европейских элит и саморазрушении ЕС, пишет Strategic Culture."Удар <…> по крупному трубопроводу, по которому в Европу поставлялась жизненно важная нефть, — это ошеломляющий сигнал о самоуничтожении. Он демонстрирует, насколько безумным стало руководство Евросоюза в своем стремлении победить Россию любой ценой. Это безумие означает, что интересы государств-членов ЕС и европейских граждан добровольно приносятся в жертву. Русофобские еврократы, избегающие любых дипломатических контактов с Москвой, фактически финансируют разрушение Европы", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что Венгрия и Словакия стали препятствием для опосредованной войны против России, что раздражает киевскую клику и мешает еврократическим элитам расширять конфликт на Украине.С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

