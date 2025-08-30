Двадцать три новых школьных автобуса поступили в Ярославскую область

https://ria.ru/20250830/evraev-2038571908.html
Двадцать три новых школьных автобуса переданы в образовательные организации Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 30.08.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Двадцать три новых школьных автобуса переданы в образовательные организации Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Перед началом учебного года в регион поступили 23 новых школьных автобуса. Все машины отечественного производства и оформлены в едином региональном стиле. Впервые за долгие годы мы закупили современный автобус марки КАвЗ на 32 места – он будет работать в образовательном комплексе №1 Переславля-Залесского", – написал Евраев в своем Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что безопасность и комфорт детей – всегда в приоритете. "Уделяем этому особое внимание и продолжим укреплять материально-техническую базу образовательных учреждений региона", - отметил Евраев. По словам губернатора Ярославской области, четыре автобуса переданы в Ростовский округ, по три – в Переславль-Залесский и Пошехонский округа, по два – в Ярославский, Некоузский и Некрасовский, по одному – в Угличский, Тутаевский, Рыбинский, Борисоглебский, Большесельский, Гаврилов-Ямский и Любимский округа. "Потребность муниципальных образований в школьных автобусах удовлетворена в полном объеме", – цитирует пресс-служба областного правительства министра образования Ярославской области Ирину Лободу.
