Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 30.08.2025 (обновлено: 17:32 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/es-2038542986.html
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины - РИА Новости, 30.08.2025
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам неформального заседания министров... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:10:00+03:00
2025-08-30T17:32:00+03:00
украина
евросоюз
в мире
дания
бельгия
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании.&quot;Да, это правда, что многие государства-члены поднимали вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, а нам нужно найти финансирование. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас&quot;, — сказала она.Так Каллас ответила на вопрос, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая заявления многих стран, что они не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
https://ria.ru/20250830/belgiya-2038471144.html
https://ria.ru/20250713/aktivy-2028912606.html
https://ria.ru/20250825/polsha-2037502319.html
украина
дания
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире, дания, бельгия, кайя каллас
Украина, Евросоюз, В мире, Дания, Бельгия, Кайя Каллас
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины

Каллас: страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании.
«

"Да, это правда, что многие государства-члены поднимали вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, а нам нужно найти финансирование. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", — сказала она.

Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Бельгия выступила против конфискации российских замороженных активов
Вчера, 10:18
Так Каллас ответила на вопрос, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая заявления многих стран, что они не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.

Заморозка активов

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
13 июля, 23:32
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Украинский военный использует терминал Starlink - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Польша отменила финансирование работы терминалов Starlink на Украине
25 августа, 17:24
 
УкраинаЕвросоюзВ миреДанияБельгияКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала