Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины

Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины

2025-08-30T17:10:00+03:00

2025-08-30T17:10:00+03:00

2025-08-30T17:32:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Страны ЕС заявили о серьезном дефиците в финансировании Украины, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран сообщества в Дании."Да, это правда, что многие государства-члены поднимали вопрос, что дефицит финансирования на Украине огромен, а нам нужно найти финансирование. Но также ясно, что политическая реальность такова, что Бельгия и многие другие страны не желают обсуждать это сейчас", — сказала она.Так Каллас ответила на вопрос, возможно ли использование российских замороженных активов для восполнения такого дефицита, учитывая заявления многих стран, что они не будут выделять на это собственные ресурсы уже в 2026 году.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

