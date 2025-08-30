https://ria.ru/20250830/es-2038512429.html

СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС

СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС - РИА Новости, 30.08.2025

СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС

Несколько стран Евросоюза изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "Группа из десятка стран изучала неисследованные правовые возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством", — отметило агентство со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД союза в Копенгагене. Как уточнило издание, в документе представлены правовые варианты, например одобрение Еврокомиссией некоторых областей, в которых решения можно было бы принимать с помощью квалифицированного большинства. "В нем (документе. — Прим. ред.) также представлены различные возможности "подстраховки", которыми могли бы обладать страны <...>, в нем также подчеркивается, что согласие является опорой блока", — добавило агентство. Bloomberg уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока. В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.

