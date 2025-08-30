Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 30.08.2025 (обновлено: 16:07 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/es-2038512429.html
СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС
СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС - РИА Новости, 30.08.2025
СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС
Несколько стран Евросоюза изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T14:44:00+03:00
2025-08-30T16:07:00+03:00
в мире
копенгаген
венгрия
россия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "Группа из десятка стран изучала неисследованные правовые возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством", — отметило агентство со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД союза в Копенгагене. Как уточнило издание, в документе представлены правовые варианты, например одобрение Еврокомиссией некоторых областей, в которых решения можно было бы принимать с помощью квалифицированного большинства. "В нем (документе. — Прим. ред.) также представлены различные возможности "подстраховки", которыми могли бы обладать страны &lt;...&gt;, в нем также подчеркивается, что согласие является опорой блока", — добавило агентство. Bloomberg уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока. В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
https://ria.ru/20250529/premer-2019849071.html
https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html
копенгаген
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Копенгаген, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ узнали о возможном изменении принципа голосования в ЕС

Bloomberg: в ЕС хотят поменять метод голосования, отказавшись от единогласия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
«
"Группа из десятка стран изучала неисследованные правовые возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством", — отметило агентство со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД союза в Копенгагене.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Премьер Словакии назвал отмену права вето концом ЕС
29 мая, 18:34
Как уточнило издание, в документе представлены правовые варианты, например одобрение Еврокомиссией некоторых областей, в которых решения можно было бы принимать с помощью квалифицированного большинства.
"В нем (документе. — Прим. ред.) также представлены различные возможности "подстраховки", которыми могли бы обладать страны <...>, в нем также подчеркивается, что согласие является опорой блока", — добавило агентство.
Bloomberg уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов блока.
В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT
13 мая, 08:53
 
В миреКопенгагенВенгрияРоссияПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала