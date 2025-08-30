Разведка СССР сократила создание атомной бомбы на год, считает Костюков
Костюков: разведка СССР сократила срок создания атомной бомбы на год
Презентация мультимедийного объекта-инсталляции, имитирующей пульт управления запуском бомбы РДС-1. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Советская разведка в годы Второй мировой войны добыла сведения по Манхэттенскому проекту, которые на год сократили создание в СССР атомной бомбы - с пяти до четырех лет, считает директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (Саров, "Росатом"), Герой России Валентин Костюков.
В сентябре 1945 года под председательством ректора Чикагского университета Хатчинса открылась секретная конференция ведущих ученых США, где центральным стал вопрос "Когда Советский Союз создаст свою атомную бомбу?".
"Сроки назывались разные, и те, кто был склонен их растягивать, ссылались на неразвитость промышленного потенциала СССР. Однако незадолго до этого побывавший в СССР выдающийся 64-летний физик и физикохимик Ирвинг Ленгмюр, нобелевский лауреат 1932 года, тогда – заместитель директора исследовательской лаборатории "Дженерал электрик", заявил, что Советский Союз обладает огромным промышленным потенциалом, а его наука пользуется беспрецедентной среди всех остальных стран поддержкой со стороны правительства. На создание советской Бомбы Ленгмюр отводил пять лет. Реальным оказался срок в четыре года, и как раз примерно год "сэкономила" советской науке разведка", - написал в своей авторской статье Костюков в журнале "Национальная оборона", которая вскоре будет опубликована.
Первая советская атомная бомба была успешно испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
