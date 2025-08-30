Разведка СССР сократила создание атомной бомбы на год, считает Костюков

Рейтинг@Mail.ru
03:10 30.08.2025
ссср
россия
саров
валентин костюков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чикагский университет
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Советская разведка в годы Второй мировой войны добыла сведения по Манхэттенскому проекту, которые на год сократили создание в СССР атомной бомбы - с пяти до четырех лет, считает директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (Саров, "Росатом"), Герой России Валентин Костюков. В сентябре 1945 года под председательством ректора Чикагского университета Хатчинса открылась секретная конференция ведущих ученых США, где центральным стал вопрос "Когда Советский Союз создаст свою атомную бомбу?". "Сроки назывались разные, и те, кто был склонен их растягивать, ссылались на неразвитость промышленного потенциала СССР. Однако незадолго до этого побывавший в СССР выдающийся 64-летний физик и физикохимик Ирвинг Ленгмюр, нобелевский лауреат 1932 года, тогда – заместитель директора исследовательской лаборатории "Дженерал электрик", заявил, что Советский Союз обладает огромным промышленным потенциалом, а его наука пользуется беспрецедентной среди всех остальных стран поддержкой со стороны правительства. На создание советской Бомбы Ленгмюр отводил пять лет. Реальным оказался срок в четыре года, и как раз примерно год "сэкономила" советской науке разведка", - написал в своей авторской статье Костюков в журнале "Национальная оборона", которая вскоре будет опубликована. Первая советская атомная бомба была успешно испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
ссср
россия
саров
ссср, россия, саров, валентин костюков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чикагский университет
СССР, Россия, Саров, Валентин Костюков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Чикагский университет
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация мультимедийного объекта-инсталляции, имитирующей пульт управления запуском бомбы РДС-1
Презентация мультимедийного объекта-инсталляции, имитирующей пульт управления запуском бомбы РДС-1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Презентация мультимедийного объекта-инсталляции, имитирующей пульт управления запуском бомбы РДС-1. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Советская разведка в годы Второй мировой войны добыла сведения по Манхэттенскому проекту, которые на год сократили создание в СССР атомной бомбы - с пяти до четырех лет, считает директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (Саров, "Росатом"), Герой России Валентин Костюков.
В сентябре 1945 года под председательством ректора Чикагского университета Хатчинса открылась секретная конференция ведущих ученых США, где центральным стал вопрос "Когда Советский Союз создаст свою атомную бомбу?".
"Сроки назывались разные, и те, кто был склонен их растягивать, ссылались на неразвитость промышленного потенциала СССР. Однако незадолго до этого побывавший в СССР выдающийся 64-летний физик и физикохимик Ирвинг Ленгмюр, нобелевский лауреат 1932 года, тогда – заместитель директора исследовательской лаборатории "Дженерал электрик", заявил, что Советский Союз обладает огромным промышленным потенциалом, а его наука пользуется беспрецедентной среди всех остальных стран поддержкой со стороны правительства. На создание советской Бомбы Ленгмюр отводил пять лет. Реальным оказался срок в четыре года, и как раз примерно год "сэкономила" советской науке разведка", - написал в своей авторской статье Костюков в журнале "Национальная оборона", которая вскоре будет опубликована.
Первая советская атомная бомба была успешно испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
СССР Россия Саров Валентин Костюков Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Чикагский университет
 
 
