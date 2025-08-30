https://ria.ru/20250830/ekspert-2038445006.html

Разведка СССР сократила создание атомной бомбы на год, считает Костюков

Разведка СССР сократила создание атомной бомбы на год, считает Костюков - РИА Новости, 30.08.2025

Разведка СССР сократила создание атомной бомбы на год, считает Костюков

Советская разведка в годы Второй мировой войны добыла сведения по Манхэттенскому проекту, которые на год сократили создание в СССР атомной бомбы - с пяти до... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T03:10:00+03:00

2025-08-30T03:10:00+03:00

2025-08-30T09:49:00+03:00

ссср

россия

саров

валентин костюков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чикагский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038467849_0:242:2880:1862_1920x0_80_0_0_d42faf6d7814b70358cbe9e3d132e280.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Советская разведка в годы Второй мировой войны добыла сведения по Манхэттенскому проекту, которые на год сократили создание в СССР атомной бомбы - с пяти до четырех лет, считает директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (Саров, "Росатом"), Герой России Валентин Костюков. В сентябре 1945 года под председательством ректора Чикагского университета Хатчинса открылась секретная конференция ведущих ученых США, где центральным стал вопрос "Когда Советский Союз создаст свою атомную бомбу?". "Сроки назывались разные, и те, кто был склонен их растягивать, ссылались на неразвитость промышленного потенциала СССР. Однако незадолго до этого побывавший в СССР выдающийся 64-летний физик и физикохимик Ирвинг Ленгмюр, нобелевский лауреат 1932 года, тогда – заместитель директора исследовательской лаборатории "Дженерал электрик", заявил, что Советский Союз обладает огромным промышленным потенциалом, а его наука пользуется беспрецедентной среди всех остальных стран поддержкой со стороны правительства. На создание советской Бомбы Ленгмюр отводил пять лет. Реальным оказался срок в четыре года, и как раз примерно год "сэкономила" советской науке разведка", - написал в своей авторской статье Костюков в журнале "Национальная оборона", которая вскоре будет опубликована. Первая советская атомная бомба была успешно испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://ria.ru/20250827/flot-2037924937.html

https://ria.ru/20250822/putin-2037080735.html

ссср

россия

саров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, саров, валентин костюков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чикагский университет