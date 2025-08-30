Рейтинг@Mail.ru
В Египте начались военные учения Bright Star - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/egipet-2038559227.html
В Египте начались военные учения Bright Star
В Египте начались военные учения Bright Star - РИА Новости, 30.08.2025
В Египте начались военные учения Bright Star
Военные учения Bright Star ("Яркая звезда") с участием 44 государств проходят в Египте, сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T18:38:00+03:00
2025-08-30T18:38:00+03:00
в мире
египет
гиза
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18918/18/189181880_0:107:1127:740_1920x0_80_0_0_3e5837d4510bdf224cb5d55ef167c076.jpg
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Военные учения Bright Star ("Яркая звезда") с участием 44 государств проходят в Египте, сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез Гариб. "Начались совместные египетско-американские учения Bright Star 2025, которые продлятся до 10 сентября 2025 года на полигонах боевой подготовки на военной базе имени Мухаммеда Нагиба и ряде баз ВВС и ВМС в Арабской Республике Египет", - говорится в заявлении Гариба. В учениях принимают более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран. Еще 30 государств присутствуют в качестве наблюдателей. Отмечается, что в рамках начавшихся учений египетские и американские десантники совершили прыжки с парашютом в районе пирамид Гизы. Первые учения Bright Star состоялись в 1980 году как совместные египетско-американские маневры. В дальнейшем к участию в них подключились страны НАТО и некоторые арабские и африканские государства.
https://ria.ru/20250813/gaza-2035015535.html
египет
гиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18918/18/189181880_0:0:1127:845_1920x0_80_0_0_2e98a4efe0509373a99e0c539e76b9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, гиза, нато
В мире, Египет, Гиза, НАТО
В Египте начались военные учения Bright Star

В Египте стартовали военные учения Bright Star с участием 44 стран

© РИА Новости / Надим ЗуауиЕгипетский офицер
Египетский офицер - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
Египетский офицер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Военные учения Bright Star ("Яркая звезда") с участием 44 государств проходят в Египте, сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез Гариб.
"Начались совместные египетско-американские учения Bright Star 2025, которые продлятся до 10 сентября 2025 года на полигонах боевой подготовки на военной базе имени Мухаммеда Нагиба и ряде баз ВВС и ВМС в Арабской Республике Египет", - говорится в заявлении Гариба.
В учениях принимают более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран. Еще 30 государств присутствуют в качестве наблюдателей.
Отмечается, что в рамках начавшихся учений египетские и американские десантники совершили прыжки с парашютом в районе пирамид Гизы.
Первые учения Bright Star состоялись в 1980 году как совместные египетско-американские маневры. В дальнейшем к участию в них подключились страны НАТО и некоторые арабские и африканские государства.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Египет созовет конференцию по послевоенному устройству сектора Газа
13 августа, 14:34
 
В миреЕгипетГизаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала