В Египте начались военные учения Bright Star
В Египте начались военные учения Bright Star - РИА Новости, 30.08.2025
В Египте начались военные учения Bright Star
30.08.2025
2025-08-30T18:38:00+03:00
2025-08-30T18:38:00+03:00
2025-08-30T18:38:00+03:00
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Военные учения Bright Star ("Яркая звезда") с участием 44 государств проходят в Египте, сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез Гариб. "Начались совместные египетско-американские учения Bright Star 2025, которые продлятся до 10 сентября 2025 года на полигонах боевой подготовки на военной базе имени Мухаммеда Нагиба и ряде баз ВВС и ВМС в Арабской Республике Египет", - говорится в заявлении Гариба. В учениях принимают более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран. Еще 30 государств присутствуют в качестве наблюдателей. Отмечается, что в рамках начавшихся учений египетские и американские десантники совершили прыжки с парашютом в районе пирамид Гизы. Первые учения Bright Star состоялись в 1980 году как совместные египетско-американские маневры. В дальнейшем к участию в них подключились страны НАТО и некоторые арабские и африканские государства.
египет
гиза
