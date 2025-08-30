https://ria.ru/20250830/egipet-2038540254.html
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T17:03:00+03:00
2025-08-30T17:03:00+03:00
2025-08-30T17:37:00+03:00
в мире
египет
КАИР, 30 авг — РИА Новости. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. Ранее сообщалось о 29 пострадавших. "Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", — говорится в сообщении издания.
