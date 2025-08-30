Рейтинг@Mail.ru
17:03 30.08.2025 (обновлено: 17:37 30.08.2025)
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. РИА Новости, 30.08.2025
КАИР, 30 авг — РИА Новости. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24. Ранее сообщалось о 29 пострадавших. "Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", — говорится в сообщении издания.
в мире, египет
В мире, Египет
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов

В Египте два человека погибли и еще 54 пострадали при сходе поезда с рельсов

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где поезд сошел с рельсов. Провинция Матрух, северо-запад Египта
Место происшествия, где поезд сошел с рельсов. Провинция Матрух, северо-запад Египта - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : соцсети
Место происшествия, где поезд сошел с рельсов. Провинция Матрух, северо-запад Египта
КАИР, 30 авг — РИА Новости. Два человека погибли, 54 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта, сообщает издание Cairo24.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших.
"Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 54, погибли два человека", — говорится в сообщении издания.
