В Джакарте протестующие запускают фейерверки в полицию
23:59 30.08.2025 (обновлено: 08:48 31.08.2025)
В Джакарте протестующие запускают фейерверки в полицию
ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Участники протестов в индонезийской столице Джакарте запускают фейерверки в полицию, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В ночь на воскресенье толпа недовольных граждан вновь заняла пространство вокруг ключевых точек протестов, в том числе главного управления полиции и парламента страны. У здания последнего продолжаются попытки выломать ворота и вбежать на периметр. Протестанты используют фейерверки против полиции, запуская их по направлению к полицейских позициям. Они также поджигают любые доступные поверхности, многие носят с балкончики с газом и зажигалки.
Демонстранты в Джакарте, требующие улучшения условий труда, повышения зарплат, а также роспуска парламента, запускают в полицию фейерверки, передаёт корреспондент РИА Новости. В ночь на воскресенье многотысячная толпа заняла несколько ключевых точек, в том числе у здания индонезийского парламента. Там протестующие пытаются выломать ворота и попасть на территорию.
В Джакарте протестующие запускают фейерверки в полицию

ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Участники протестов в индонезийской столице Джакарте запускают фейерверки в полицию, передает корреспондент РИА Новости.
Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию.
В ночь на воскресенье толпа недовольных граждан вновь заняла пространство вокруг ключевых точек протестов, в том числе главного управления полиции и парламента страны.
У здания последнего продолжаются попытки выломать ворота и вбежать на периметр. Протестанты используют фейерверки против полиции, запуская их по направлению к полицейских позициям. Они также поджигают любые доступные поверхности, многие носят с балкончики с газом и зажигалки.
Президент Индонезии отменил визит в Китай
Вчера, 18:25
 
