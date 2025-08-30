https://ria.ru/20250830/dzhakarta-2038593824.html

В Джакарте протестующие запускают фейерверки в полицию

В Джакарте протестующие запускают фейерверки в полицию

В Джакарте протестующие запускают фейерверки в полицию

31.08.2025

ДЖАКАРТА, 30 авг – РИА Новости. Участники протестов в индонезийской столице Джакарте запускают фейерверки в полицию, передает корреспондент РИА Новости. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. В ночь на воскресенье толпа недовольных граждан вновь заняла пространство вокруг ключевых точек протестов, в том числе главного управления полиции и парламента страны. У здания последнего продолжаются попытки выломать ворота и вбежать на периметр. Протестанты используют фейерверки против полиции, запуская их по направлению к полицейских позициям. Они также поджигают любые доступные поверхности, многие носят с балкончики с газом и зажигалки.

