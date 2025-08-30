Рейтинг@Mail.ru
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/dvulichie-2038477452.html
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина - РИА Новости, 30.08.2025
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина
США и западные страны прекрасно понимают, что президент России Владимир Путин не ставит своей целью удары по мирному населению в ходе конфликта на Украине,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:13:00+03:00
2025-08-30T11:13:00+03:00
в мире
украина
киев
израиль
владимир путин
хакан фидан
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. США и западные страны прекрасно понимают, что президент России Владимир Путин не ставит своей целью удары по мирному населению в ходе конфликта на Украине, однако продолжают демонстрировать откровенное двуличие, пишет турецкая газета Sabah. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее назвал "верхом лицемерия" позицию Запада по Газе, отличающуюся от позиции по Украине. "Европейские и американские политики отлично знают, что российский лидер Владимир Путин не расправлялся с мирными жителями во время войны на Украине. Тем не менее, они устроили его политический "линч". А вот к (Биньямину) Нетаньяху, зарегистрированному убийце и геноциднику, они до сих пор относятся как к "герою войны". И при этом им ничуть не стыдно!", - отмечает колумнист издания Берджан Тутар. По его словам, "те самые западные политики, которые так и не смогли внятно осудить преступления Нетаньяху, после ударов российских войск по Киеву хором набросились на Путина". "Ни одна логика не способна оправдать эти аморальные двойные стандарты и наглое лицемерие Запада, который хранит молчание в Газе, но стенает по Киеву. История и человечество не забудут этого позора", - подчеркивает автор статьи. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
https://ria.ru/20250828/uitkoff-2038143111.html
украина
киев
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70f87ec6fc9f29c09bdb4afc7bc6564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, израиль, владимир путин, хакан фидан, оон, хамас, бапор
В мире, Украина, Киев, Израиль, Владимир Путин, Хакан Фидан, ООН, ХАМАС, БАПОР
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина

Sabah: США и западные страны демонстрируют откровенное двуличие в адрес Путина

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. США и западные страны прекрасно понимают, что президент России Владимир Путин не ставит своей целью удары по мирному населению в ходе конфликта на Украине, однако продолжают демонстрировать откровенное двуличие, пишет турецкая газета Sabah.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее назвал "верхом лицемерия" позицию Запада по Газе, отличающуюся от позиции по Украине.
"Европейские и американские политики отлично знают, что российский лидер Владимир Путин не расправлялся с мирными жителями во время войны на Украине. Тем не менее, они устроили его политический "линч". А вот к (Биньямину) Нетаньяху, зарегистрированному убийце и геноциднику, они до сих пор относятся как к "герою войны". И при этом им ничуть не стыдно!", - отмечает колумнист издания Берджан Тутар.
По его словам, "те самые западные политики, которые так и не смогли внятно осудить преступления Нетаньяху, после ударов российских войск по Киеву хором набросились на Путина".
"Ни одна логика не способна оправдать эти аморальные двойные стандарты и наглое лицемерие Запада, который хранит молчание в Газе, но стенает по Киеву. История и человечество не забудут этого позора", - подчеркивает автор статьи.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
На Западе обвинили Уиткоффа в нарушении протокола на встрече с Путиным
28 августа, 17:05
 
В миреУкраинаКиевИзраильВладимир ПутинХакан ФиданООНХАМАСБАПОР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала