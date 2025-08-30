https://ria.ru/20250830/dvulichie-2038477452.html

Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина

АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. США и западные страны прекрасно понимают, что президент России Владимир Путин не ставит своей целью удары по мирному населению в ходе конфликта на Украине, однако продолжают демонстрировать откровенное двуличие, пишет турецкая газета Sabah. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее назвал "верхом лицемерия" позицию Запада по Газе, отличающуюся от позиции по Украине. "Европейские и американские политики отлично знают, что российский лидер Владимир Путин не расправлялся с мирными жителями во время войны на Украине. Тем не менее, они устроили его политический "линч". А вот к (Биньямину) Нетаньяху, зарегистрированному убийце и геноциднику, они до сих пор относятся как к "герою войны". И при этом им ничуть не стыдно!", - отмечает колумнист издания Берджан Тутар. По его словам, "те самые западные политики, которые так и не смогли внятно осудить преступления Нетаньяху, после ударов российских войск по Киеву хором набросились на Путина". "Ни одна логика не способна оправдать эти аморальные двойные стандарты и наглое лицемерие Запада, который хранит молчание в Газе, но стенает по Киеву. История и человечество не забудут этого позора", - подчеркивает автор статьи. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

