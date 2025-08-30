В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия
Дубинский: убийство Парубия говорит о начале зачистки бенефициаров Майдана
Андрей Парубий. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Так он прокомментировал убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.
"Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — говорится в публикации.
Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки.
Чем известен Парубий
- С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
- Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
- В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
- В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
- Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
- Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
- Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
- В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА*.
- В апреле 2010-м пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
- В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
- В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
- На Парубия совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.