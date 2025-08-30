https://ria.ru/20250830/dubinskiy-2038510841.html

В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия

В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия - РИА Новости, 30.08.2025

В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия

На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Так он прокомментировал убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия."Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — говорится в публикации.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки.Чем известен Парубий* Запрещенная в России террористическая организация.

