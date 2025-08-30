Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 30.08.2025 (обновлено: 14:52 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/dubinskiy-2038510841.html
В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия
В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия - РИА Новости, 30.08.2025
В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия
На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T14:32:00+03:00
2025-08-30T14:52:00+03:00
в мире
украина
убийство парубия во львове
андрей парубий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495799_0:56:3079:1788_1920x0_80_0_0_22e6a3984b3a80af2d185f4b64977d16.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Так он прокомментировал убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия."Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — говорится в публикации.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки.Чем известен Парубий* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038509426.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент убийства Парубия
Момент убийства Парубия
2025-08-30T14:32
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495799_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c87c9657b9567b38670dc5fb771e9feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, убийство парубия во львове, андрей парубий
В мире, Украина, Убийство Парубия во Львове, Андрей Парубий
В Киеве раскрыли, что стоит за убийством Парубия

Дубинский: убийство Парубия говорит о начале зачистки бенефициаров Майдана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Так он прокомментировал убийство бывшего главы СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.
"Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — говорится в публикации.
Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки.

Чем известен Парубий

  • С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
  • Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
  • В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
  • В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
  • Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
  • Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
  • Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
  • В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА*.
  • В апреле 2010-м пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
  • В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
  • В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
  • На Парубия совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Застреленный Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД России
14:20
 
В миреУкраинаУбийство Парубия во ЛьвовеАндрей Парубий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала