"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине
Дубинский: у Европы нет рычагов давления на Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Чем чаще <...> (европейцы. — Прим. ред.) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что поэтому европейские лидеры просят сделать это американского президента Дональда Трампа, но он отстаивает свои интересы.
"Шансов тянуть войну против России у Европы нет. Просто до этого момента, пока европейские лидеры снизойдут до решения, оно уже может не понадобиться украинцам и Украине", — отметил Дубинский.
На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
