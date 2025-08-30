Рейтинг@Mail.ru
"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 30.08.2025 (обновлено: 13:28 30.08.2025)
"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине
"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине - РИА Новости, 30.08.2025
"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине
У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Чем чаще <...>... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Чем чаще &lt;...&gt; (европейцы. — Прим. ред.) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации. Депутат добавил, что поэтому европейские лидеры просят сделать это американского президента Дональда Трампа, но он отстаивает свои интересы. "Шансов тянуть войну против России у Европы нет. Просто до этого момента, пока европейские лидеры снизойдут до решения, оно уже может не понадобиться украинцам и Украине", — отметил Дубинский. На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
европа
россия
киев
В мире, Европа, Владимир Путин, Россия, Киев, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Дубинский: у Европы нет рычагов давления на Путина

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

"Чем чаще <...> (европейцы. — Прим. ред.) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что поэтому европейские лидеры просят сделать это американского президента Дональда Трампа, но он отстаивает свои интересы.

"Шансов тянуть войну против России у Европы нет. Просто до этого момента, пока европейские лидеры снизойдут до решения, оно уже может не понадобиться украинцам и Украине", — отметил Дубинский.

На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
