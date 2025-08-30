https://ria.ru/20250830/dubinskiy-2038473195.html

"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине

"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине - РИА Новости, 30.08.2025

"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине

У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Чем чаще <...>... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T10:36:00+03:00

2025-08-30T10:36:00+03:00

2025-08-30T13:28:00+03:00

в мире

европа

владимир путин

россия

киев

дональд трамп

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У Европы нет рычагов давления на президента России Владимира Путина, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. "Чем чаще <...> (европейцы. — Прим. ред.) вопят о том, что Путин “обязан сесть за стол переговоров”, тем очевиднее, что у них нет инструментов его к этому принудить", — говорится в публикации. Депутат добавил, что поэтому европейские лидеры просят сделать это американского президента Дональда Трампа, но он отстаивает свои интересы. "Шансов тянуть войну против России у Европы нет. Просто до этого момента, пока европейские лидеры снизойдут до решения, оно уже может не понадобиться украинцам и Украине", — отметил Дубинский. На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250830/putin-2038463173.html

https://ria.ru/20250830/siyyarto-2038479681.html

европа

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, владимир путин, россия, киев, дональд трамп