https://ria.ru/20250830/dtp-2038502205.html

В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие

В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2025

В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие

Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T13:27:00+03:00

2025-08-30T13:27:00+03:00

2025-08-30T13:30:00+03:00

происшествия

республика калмыкия

черноземельский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038502399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac3885d5f76d3bcc9551cb876be63995.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла в субботу утром на 145-м километре автодороги "Яшкуль - Комсомольский - Артезиан". Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo. "В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них - несовершеннолетний. В медицинского учреждение доставлены два пассажира этого же автомобиля", - сказано в сообщении. На месте ДТП работают экстренные службы, Госавтоинспекция, следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20250830/dtp--2038464694.html

https://ria.ru/20250830/dtp-2038459612.html

республика калмыкия

черноземельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика калмыкия, черноземельский район