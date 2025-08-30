https://ria.ru/20250830/dtp-2038502205.html
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2025
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие
Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:27:00+03:00
2025-08-30T13:27:00+03:00
2025-08-30T13:30:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
черноземельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038502399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac3885d5f76d3bcc9551cb876be63995.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла в субботу утром на 145-м километре автодороги "Яшкуль - Комсомольский - Артезиан". Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo. "В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них - несовершеннолетний. В медицинского учреждение доставлены два пассажира этого же автомобиля", - сказано в сообщении. На месте ДТП работают экстренные службы, Госавтоинспекция, следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20250830/dtp--2038464694.html
https://ria.ru/20250830/dtp-2038459612.html
республика калмыкия
черноземельский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038502399_0:7:923:699_1920x0_80_0_0_3535a42078aa199b7e4367909e7bd296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика калмыкия, черноземельский район
Происшествия, Республика Калмыкия, Черноземельский район
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие
Бензовоз и иномарка столкнулись в Калмыкии, 3 человека погибли