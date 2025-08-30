Рейтинг@Mail.ru
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 30.08.2025 (обновлено: 13:30 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/dtp-2038502205.html
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2025
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие
Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T13:27:00+03:00
2025-08-30T13:30:00+03:00
происшествия
республика калмыкия
черноземельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038502399_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac3885d5f76d3bcc9551cb876be63995.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла в субботу утром на 145-м километре автодороги "Яшкуль - Комсомольский - Артезиан". Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo. "В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них - несовершеннолетний. В медицинского учреждение доставлены два пассажира этого же автомобиля", - сказано в сообщении. На месте ДТП работают экстренные службы, Госавтоинспекция, следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20250830/dtp--2038464694.html
https://ria.ru/20250830/dtp-2038459612.html
республика калмыкия
черноземельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038502399_0:7:923:699_1920x0_80_0_0_3535a42078aa199b7e4367909e7bd296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика калмыкия, черноземельский район
Происшествия, Республика Калмыкия, Черноземельский район
В Калмыкии столкнулись бензовоз и иномарка, есть погибшие

Бензовоз и иномарка столкнулись в Калмыкии, 3 человека погибли

© Фото : МВД Калмыкия/TelegramНа месте ДТП в Черноземельском районе Калмыкии
На месте ДТП в Черноземельском районе Калмыкии - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : МВД Калмыкия/Telegram
На месте ДТП в Черноземельском районе Калмыкии
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает МВД по республике.
Авария произошла в субботу утром на 145-м километре автодороги "Яшкуль - Комсомольский - Артезиан". Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и бензовоз Volvo.
ДТП с участием арендованного автомобиля на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие
09:08
"В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них - несовершеннолетний. В медицинского учреждение доставлены два пассажира этого же автомобиля", - сказано в сообщении.
На месте ДТП работают экстренные службы, Госавтоинспекция, следственно-оперативная группа полиции.
На месте ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Под Волгоградом в ДТП погиб подросток
07:59
 
ПроисшествияРеспублика КалмыкияЧерноземельский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала