В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ДТП с участием арендованного автомобиля произошло на юго-востоке Москвы, погибли два человека, сообщает столичная прокуратура. "На улице Басовская водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим возгоранием. В результате ДТП погиб водитель и пассажирка иномарки", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

