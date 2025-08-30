https://ria.ru/20250830/drony-2038476459.html

Около 100 дронов ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области

2025-08-30T11:07:00+03:00

БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Около сотни украинских беспилотников атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за прошедшее сутки, один человек погиб, семь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 97 беспилотников, из них 30 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 18 частных домовладениях, четырех предприятиях, социальном и коммерческом объектах, складе, сельхозпредприятии и 20 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском районе по посёлкам Майский, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово совершены атаки 11 беспилотников, из которых 3 сбиты. В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе совершены атаки 12 беспилотников, два человека пострадали, в Валуйском нанесены удары 20 беспилотников. По данным главы региона, в Волоконовском районе совершены атаки 6 беспилотников, в Грайворонском округе выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников, ранены две женщины. Над Губкинским округом системой ПВО сбит беспилотник, город Новый Оскол, Корочанский район и Старооскольский округ атакованы по одному беспилотнику, отметил губернатор. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 16 беспилотников, 2 из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Пристень и Ржевка выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотников, из которых 14 подавлены и сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона ранен мужчина", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

