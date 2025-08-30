Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 30.08.2025 (обновлено: 17:35 30.08.2025)
В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта
В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта
Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадала супружеская пара", - написал он в Telegram-канале.Гладков отметил, что пострадавшие самостоятельно обратились в областную клиническую больницу."У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. У её супруга - предварительно, баротравма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.
В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта

В Белгородской области дрон взорвался у коммерческого объекта, пострадала пара

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадала супружеская пара", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что пострадавшие самостоятельно обратились в областную клиническую больницу.
"У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. У её супруга - предварительно, баротравма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.
