В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта

В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта - РИА Новости, 30.08.2025

В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта

Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадала супружеская пара", - написал он в Telegram-канале.Гладков отметил, что пострадавшие самостоятельно обратились в областную клиническую больницу."У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. У её супруга - предварительно, баротравма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.

2025

