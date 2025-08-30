https://ria.ru/20250830/dron-2038550812.html
В Белгородской области дрон сдетонировал возле коммерческого объекта
2025-08-30T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадала супружеская пара", - написал он в Telegram-канале.Гладков отметил, что пострадавшие самостоятельно обратились в областную клиническую больницу."У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. У её супруга - предварительно, баротравма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.
белгородская область
белгородский район
