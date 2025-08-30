Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прошел концерт в честь Дня города - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/donetsk-2038581699.html
В Донецке прошел концерт в честь Дня города
В Донецке прошел концерт в честь Дня города - РИА Новости, 30.08.2025
В Донецке прошел концерт в честь Дня города
Праздничная концертная программа в честь Дня города и Дня шахтера прошла в ДК имени Кирова в Донецке, рассказала РИА Новости замдиректора ДК имени Кирова... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T20:57:00+03:00
2025-08-30T20:57:00+03:00
донецк
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_23ada2f46842f922f7b53e5bd744642a.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Праздничная концертная программа в честь Дня города и Дня шахтера прошла в ДК имени Кирова в Донецке, рассказала РИА Новости замдиректора ДК имени Кирова Светлана Сергиенко. "Из стен нашего Дома культуры имени Кирова проходит праздничный концерт, посвященный Дню города и Дню шахтера. Называется он "Я в этом городе живу". В праздничном концерте принимают участие хореографические, вокальные и театральные коллективы", — сказала Сергиенко. Одна из участниц концерта отметила, что дончане ждут подобных мероприятий, так как проводить их с учетом военной обстановки очень сложно. "Реакция зрителей была очень эмоциональная. Сегодня все было очень хорошо, замечательно. Мы все, я думаю, что отлично справились с задачей, которая была нам дана. Мне кажется, каждый человек скучал по таким мероприятиям, которые давно не происходили в нашем городе в связи с боевыми действиями. Но сейчас все у нас идет на лад", — отметила руководитель народного театра песни "Пролисок" Арина Ильченко.
https://ria.ru/20250830/donetsk-2038555136.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_126:0:2131:1504_1920x0_80_0_0_62d444d471b3122f1e981ece7b6c4877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, россия, донецкая народная республика
Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика
В Донецке прошел концерт в честь Дня города

В Донецке прошла концертная программа в честь Дня города и Дня шахтера

© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в медиабанк
Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Праздничная концертная программа в честь Дня города и Дня шахтера прошла в ДК имени Кирова в Донецке, рассказала РИА Новости замдиректора ДК имени Кирова Светлана Сергиенко.
"Из стен нашего Дома культуры имени Кирова проходит праздничный концерт, посвященный Дню города и Дню шахтера. Называется он "Я в этом городе живу". В праздничном концерте принимают участие хореографические, вокальные и театральные коллективы", — сказала Сергиенко.
Одна из участниц концерта отметила, что дончане ждут подобных мероприятий, так как проводить их с учетом военной обстановки очень сложно.
"Реакция зрителей была очень эмоциональная. Сегодня все было очень хорошо, замечательно. Мы все, я думаю, что отлично справились с задачей, которая была нам дана. Мне кажется, каждый человек скучал по таким мероприятиям, которые давно не происходили в нашем городе в связи с боевыми действиями. Но сейчас все у нас идет на лад", — отметила руководитель народного театра песни "Пролисок" Арина Ильченко.
Алексей Кулемзин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города
Вчера, 18:20
 
ДонецкРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала