В Донецке прошел концерт в честь Дня города

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Праздничная концертная программа в честь Дня города и Дня шахтера прошла в ДК имени Кирова в Донецке, рассказала РИА Новости замдиректора ДК имени Кирова Светлана Сергиенко. "Из стен нашего Дома культуры имени Кирова проходит праздничный концерт, посвященный Дню города и Дню шахтера. Называется он "Я в этом городе живу". В праздничном концерте принимают участие хореографические, вокальные и театральные коллективы", — сказала Сергиенко. Одна из участниц концерта отметила, что дончане ждут подобных мероприятий, так как проводить их с учетом военной обстановки очень сложно. "Реакция зрителей была очень эмоциональная. Сегодня все было очень хорошо, замечательно. Мы все, я думаю, что отлично справились с задачей, которая была нам дана. Мне кажется, каждый человек скучал по таким мероприятиям, которые давно не происходили в нашем городе в связи с боевыми действиями. Но сейчас все у нас идет на лад", — отметила руководитель народного театра песни "Пролисок" Арина Ильченко.

