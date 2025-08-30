В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города

https://ria.ru/20250830/donetsk-2038555136.html
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не планируется из-за военной обстановки, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "В силу оперативной обстановки массовых мероприятий не планируется. Безопасность жителей для нас остается в приоритете, поэтому о масштабных гуляниях мы сможем говорить только после полной стабилизации военной обстановки", — отметил Кулемзин. Мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера, которые будут отмечаться в воскресенье, пройдут с учетом требований безопасности. "Мы запланировали ряд мероприятий, раздачу праздничной атрибутики и так далее. Отмечу, что каждое из них будем проводить с учетом требований безопасности", — добавил мэр. По его словам, вопрос безопасности является приоритетным, поэтому для ее обеспечения задействован ряд специализированных ведомств.
