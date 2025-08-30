https://ria.ru/20250830/donetsk-2038555136.html

В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города

В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2025

В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города

Проведение массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не планируется из-за военной обстановки, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T18:20:00+03:00

2025-08-30T18:20:00+03:00

2025-08-30T18:21:00+03:00

донецк

алексей кулемзин (донецк)

россия

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857549376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48f30b583a5f27f07b4c089845d578cd.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не планируется из-за военной обстановки, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "В силу оперативной обстановки массовых мероприятий не планируется. Безопасность жителей для нас остается в приоритете, поэтому о масштабных гуляниях мы сможем говорить только после полной стабилизации военной обстановки", — отметил Кулемзин. Мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера, которые будут отмечаться в воскресенье, пройдут с учетом требований безопасности. "Мы запланировали ряд мероприятий, раздачу праздничной атрибутики и так далее. Отмечу, что каждое из них будем проводить с учетом требований безопасности", — добавил мэр. По его словам, вопрос безопасности является приоритетным, поэтому для ее обеспечения задействован ряд специализированных ведомств.

https://ria.ru/20250827/donetsk-2037777954.html

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, алексей кулемзин (донецк), россия, днр