Рейтинг@Mail.ru
В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 30.08.2025 (обновлено: 18:21 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/donetsk-2038555136.html
В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города
В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2025
В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города
Проведение массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не планируется из-за военной обстановки, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T18:20:00+03:00
2025-08-30T18:21:00+03:00
донецк
алексей кулемзин (донецк)
россия
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857549376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48f30b583a5f27f07b4c089845d578cd.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не планируется из-за военной обстановки, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "В силу оперативной обстановки массовых мероприятий не планируется. Безопасность жителей для нас остается в приоритете, поэтому о масштабных гуляниях мы сможем говорить только после полной стабилизации военной обстановки", — отметил Кулемзин. Мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера, которые будут отмечаться в воскресенье, пройдут с учетом требований безопасности. "Мы запланировали ряд мероприятий, раздачу праздничной атрибутики и так далее. Отмечу, что каждое из них будем проводить с учетом требований безопасности", — добавил мэр. По его словам, вопрос безопасности является приоритетным, поэтому для ее обеспечения задействован ряд специализированных ведомств.
https://ria.ru/20250827/donetsk-2037777954.html
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857549376_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_417521699b0c14c7cac9b61f3bfe0c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, алексей кулемзин (донецк), россия, днр
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, ДНР
В Донецке не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню города

Кулемзин: в Донецке не будут проводить массовые мероприятия ко Дню города

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Кулемзин
Алексей Кулемзин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Кулемзин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий ко Дню города в Донецке не планируется из-за военной обстановки, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.
"В силу оперативной обстановки массовых мероприятий не планируется. Безопасность жителей для нас остается в приоритете, поэтому о масштабных гуляниях мы сможем говорить только после полной стабилизации военной обстановки", — отметил Кулемзин.
Мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера, которые будут отмечаться в воскресенье, пройдут с учетом требований безопасности.
"Мы запланировали ряд мероприятий, раздачу праздничной атрибутики и так далее. Отмечу, что каждое из них будем проводить с учетом требований безопасности", — добавил мэр.
По его словам, вопрос безопасности является приоритетным, поэтому для ее обеспечения задействован ряд специализированных ведомств.
Задержание преступника, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Донецке задержали агента СБУ, готовившего тайники со взрывчаткой
27 августа, 07:01
 
ДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)РоссияДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала