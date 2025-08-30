Рейтинг@Mail.ru
США видят, как Европа затягивает конфликт на Украине, заявил Дмитриев - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 30.08.2025 (обновлено: 21:10 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/dmitriev-2038583116.html
США видят, как Европа затягивает конфликт на Украине, заявил Дмитриев
США видят, как Европа затягивает конфликт на Украине, заявил Дмитриев - РИА Новости, 30.08.2025
США видят, как Европа затягивает конфликт на Украине, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, комментируя статью на РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T21:09:00+03:00
2025-08-30T21:10:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
кирилл дмитриев
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, комментируя статью на портале Axios, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок выбрать дипломатию. Как сообщил портал ранее в субботу, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной", отметил портал. "Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. ЕС должен отказаться от провальной логики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив публикацию со ссылкой на статью Axios. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://ria.ru/20250830/ssha-2038580022.html
https://ria.ru/20250830/tramp-2038561655.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, НАТО
США видят, как Европа затягивает конфликт на Украине, заявил Дмитриев

Дмитриев: США видят, как лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, комментируя статью на портале Axios, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок выбрать дипломатию.
Как сообщил портал ранее в субботу, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной", отметил портал.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ
Вчера, 20:52
"Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. ЕС должен отказаться от провальной логики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив публикацию со ссылкой на статью Axios.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине
Вчера, 18:52
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКирилл ДмитриевЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала