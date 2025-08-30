Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом
13:08 30.08.2025
СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное... РИА Новости, 30.08.2025
происшествия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области. "Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия. Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом

Дело возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramПоследствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области
Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Нижневартовске вынужденно сел самолет
26 августа, 08:51
"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия.
Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На севере Казахстана разбился легкомоторный самолет
17 августа, 18:42
 
