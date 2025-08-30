СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом
Дело возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом
Последствия жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области.
"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия.
Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
