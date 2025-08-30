https://ria.ru/20250830/delo-2038499719.html

СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом

СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом - РИА Новости, 30.08.2025

СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета под Тамбовом

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T13:08:00+03:00

2025-08-30T13:08:00+03:00

2025-08-30T13:08:00+03:00

тамбовская область

россия

тамбов

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038499505_0:326:958:865_1920x0_80_0_0_f957238fa372c4e013f3fb78b934482d.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области. "Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия. Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250826/samolet-2037586895.html

https://ria.ru/20250817/kazahstan-2035935832.html

тамбовская область

россия

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, россия, тамбов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия