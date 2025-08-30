https://ria.ru/20250830/delo-2038457183.html

СМИ: прокуроры по делу Манджоне вменяют ему желание сделать насилие нормой

2025-08-30T07:09:00+03:00

нью-йорк (город)

манхэттен

nbc

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокуроры по делу американца Луиджи Манджоне, которому ранее были предъявлены обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, вменяют ему желание сделать нормой насилие ради достижения идеологических или политических целей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебный документ. "Обвиняемый надеялся нормализовать применение насилия для достижения идеологических или политических целей... После убийства определенные круги общества, открыто заявляющие о поддержке обвиняемого, все чаще стали рассматривать насилие как приемлемую или даже необходимую замену обоснованного политического несогласия", - приводит телеканал выдержку из документа. Сторона обвинения, по данным телеканала, также отмечает, что Манджоне "открыто взращивает сторонников", так как создал онлайн-портал, через который напрямую обращается к ним и на котором собирает письма поддержки будучи под стражей. В числе вдохновленных вменяемым Манджоне преступлением прокуроры указывают Шейна Тамуру - подозреваемого в июльском нападении в Нью-Йорке, в результате которого погибли несколько человек, в том числе старший управляющий директор инвестиционного гиганта Blackstone Уэсли ЛеПатнер. Как отмечает телеканал, федеральные прокуроры подали новый документ, чтобы возразить ходатайству защиты о предоставлении дополнительной информации относительно того, какие доказательства правительство намерено использовать, чтобы добиться смертного приговора для Манджоне, который грозит ему в случае установления вины. Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.

нью-йорк (город)

манхэттен

2025

нью-йорк (город), манхэттен, nbc