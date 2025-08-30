Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли загадку "человека-единорога" - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:31 30.08.2025 (обновлено: 10:46 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/cherep-2038449393.html
Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"
Ученые раскрыли загадку "человека-единорога" - РИА Новости, 30.08.2025
Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"
Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году, говорится в исследовании для Journal of Human Evolution. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T04:31:00+03:00
2025-08-30T10:46:00+03:00
наука
греция
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038473822_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_97a8a840674bd430178f86dee190d7bd.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году, говорится в исследовании для Journal of Human Evolution."Определение возраста почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительно важное значение, поскольку эта окаменелость играет ключевую роль в эволюции человека в Европе", — говорится в тексте.Антропологам удалось установить, что возраст окаменелости составляет не менее 300 тысяч лет. Местный житель нашел череп Петралоны приросшим к стене пещеры еще в 1960 году. Помимо этого, на находке присутствовал характерный торчащий сверху наконечник в виде рога, который оказался сформированным за сотни тысяч лет сталагмитом.Специалисты пришли к выводу, что именно тысячелетний нарост стал единственным ключом к определению истинного возраста исторической окаменелости.Обладатель этого черепа, вероятно, жил в Европе по соседству с неандертальцами, но принадлежал к другой группе древних людей — Homo heidelbergensis, которая была еще более примитивной. Тем не менее, точно установить этот факт пока не вышло, признают авторы статьи.Ранее в Минобрнауки России сообщили, что ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени.
https://ria.ru/20250811/metall-2034570816.html
https://ria.ru/20250814/nauka-2034941330.html
греция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038473822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f12c8f4261c82a9fe5d8de5ada584a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, европа, в мире
Наука, Греция, Европа, В мире
Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"

JHS: антропологи установили возраст черепа, найденного в 1960 году

© Getty Images / All the rights for presented photos are my own.Археолог за работой
Археолог за работой - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Getty Images / All the rights for presented photos are my own.
Археолог за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году, говорится в исследовании для Journal of Human Evolution.
"Определение возраста почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительно важное значение, поскольку эта окаменелость играет ключевую роль в эволюции человека в Европе", — говорится в тексте.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Ученые обнаружили невидимые силы в обычных металлах
11 августа, 19:13
Антропологам удалось установить, что возраст окаменелости составляет не менее 300 тысяч лет. Местный житель нашел череп Петралоны приросшим к стене пещеры еще в 1960 году. Помимо этого, на находке присутствовал характерный торчащий сверху наконечник в виде рога, который оказался сформированным за сотни тысяч лет сталагмитом.
Специалисты пришли к выводу, что именно тысячелетний нарост стал единственным ключом к определению истинного возраста исторической окаменелости.
Обладатель этого черепа, вероятно, жил в Европе по соседству с неандертальцами, но принадлежал к другой группе древних людей — Homo heidelbergensis, которая была еще более примитивной. Тем не менее, точно установить этот факт пока не вышло, признают авторы статьи.
Ранее в Минобрнауки России сообщили, что ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени.
Археолог во время раскопок - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке
14 августа, 09:00
 
НаукаГрецияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала