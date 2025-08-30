Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"
JHS: антропологи установили возраст черепа, найденного в 1960 году
© Getty Images / All the rights for presented photos are my own.Археолог за работой
© Getty Images / All the rights for presented photos are my own.
Археолог за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году, говорится в исследовании для Journal of Human Evolution.
"Определение возраста почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительно важное значение, поскольку эта окаменелость играет ключевую роль в эволюции человека в Европе", — говорится в тексте.
Ученые обнаружили невидимые силы в обычных металлах
11 августа, 19:13
Антропологам удалось установить, что возраст окаменелости составляет не менее 300 тысяч лет. Местный житель нашел череп Петралоны приросшим к стене пещеры еще в 1960 году. Помимо этого, на находке присутствовал характерный торчащий сверху наконечник в виде рога, который оказался сформированным за сотни тысяч лет сталагмитом.
Специалисты пришли к выводу, что именно тысячелетний нарост стал единственным ключом к определению истинного возраста исторической окаменелости.
Обладатель этого черепа, вероятно, жил в Европе по соседству с неандертальцами, но принадлежал к другой группе древних людей — Homo heidelbergensis, которая была еще более примитивной. Тем не менее, точно установить этот факт пока не вышло, признают авторы статьи.
Ранее в Минобрнауки России сообщили, что ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени.
Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке
14 августа, 09:00