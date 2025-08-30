https://ria.ru/20250830/cherep-2038449393.html

Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"

Ученые раскрыли загадку "человека-единорога" - РИА Новости, 30.08.2025

Ученые раскрыли загадку "человека-единорога"

Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году, говорится в исследовании для Journal of Human Evolution. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученым удалось установить возраст черепа с рогом на лбу, найденного в Греции в 1960 году, говорится в исследовании для Journal of Human Evolution."Определение возраста почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительно важное значение, поскольку эта окаменелость играет ключевую роль в эволюции человека в Европе", — говорится в тексте.Антропологам удалось установить, что возраст окаменелости составляет не менее 300 тысяч лет. Местный житель нашел череп Петралоны приросшим к стене пещеры еще в 1960 году. Помимо этого, на находке присутствовал характерный торчащий сверху наконечник в виде рога, который оказался сформированным за сотни тысяч лет сталагмитом.Специалисты пришли к выводу, что именно тысячелетний нарост стал единственным ключом к определению истинного возраста исторической окаменелости.Обладатель этого черепа, вероятно, жил в Европе по соседству с неандертальцами, но принадлежал к другой группе древних людей — Homo heidelbergensis, которая была еще более примитивной. Тем не менее, точно установить этот факт пока не вышло, признают авторы статьи.Ранее в Минобрнауки России сообщили, что ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени.

Новости

