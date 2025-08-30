Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных - РИА Новости, 30.08.2025
02:58 30.08.2025 (обновлено: 06:18 30.08.2025)
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных - РИА Новости, 30.08.2025
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами семей погибших на СВО северокорейских военных, выразив соболезнования, передает Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 30.08.2025
в мире
кндр (северная корея)
россия
курская область
ким чен ын
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами семей погибших на СВО северокорейских военных, выразив соболезнования, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции (СВО — Прим. Ред.), и тепло утешил их", — говорится в публикации. Лидер КНДР также выразил сожаление о том, что погибших северокорейских военных не удалось сберечь и вернуть на родину. В конце встречи Ким Чен Ын передал всем членам семей погибших портреты их погибших родственников-военных, завернутые в государственный флаг КНДР.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
кндр (северная корея)
россия
курская область
в мире, кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных

ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами семей погибших на СВО северокорейских военных, выразив соболезнования, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции (СВО — Прим. Ред.), и тепло утешил их", — говорится в публикации.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Ким Чен Ын посетил базу спецопераций при генштабе КНДР
28 августа, 01:27
Лидер КНДР также выразил сожаление о том, что погибших северокорейских военных не удалось сберечь и вернуть на родину. В конце встречи Ким Чен Ын передал всем членам семей погибших портреты их погибших родственников-военных, завернутые в государственный флаг КНДР.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
Торжественная церемония вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии, принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
22 августа, 04:06
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьКим Чен ЫнВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия
 
 
