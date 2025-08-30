https://ria.ru/20250830/chen-2038444571.html

Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских военных

2025-08-30T02:58:00+03:00

2025-08-30T02:58:00+03:00

2025-08-30T06:18:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

россия

курская область

ким чен ын

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами семей погибших на СВО северокорейских военных, выразив соболезнования, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции (СВО — Прим. Ред.), и тепло утешил их", — говорится в публикации. Лидер КНДР также выразил сожаление о том, что погибших северокорейских военных не удалось сберечь и вернуть на родину. В конце встречи Ким Чен Ын передал всем членам семей погибших портреты их погибших родственников-военных, завернутые в государственный флаг КНДР.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту России Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

кндр (северная корея)

россия

курская область

2025

в мире, кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия