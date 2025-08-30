https://ria.ru/20250830/chekhiya-2038592265.html
Семь чешских партий претендуют на попадание в парламент, показал опрос
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Семь чешских партий и движений претендуют на попадание в результате предстоящих 3-4 октября выборов в состав парламента республики, при этом фаворитом среди них является оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), созданное и возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 4-22 августа социологическим агентством Kantar CZ по заказу Чешского ТВ. "Согласно результатам августовского опроса, семь политических партий и движений могут преодолеть 5%-ный барьер, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента. Это на два политсубъекта больше, чем было в опросе, проведенном в начале июня. Движение ANO с 33% продолжает лидировать, потеряв по сравнению с началом лета 0,5% голосов респондентов. Идущая следом правящая коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой по сравнению с июнем имеет на один процентный пункт меньше, а всего набрала 20% голосов", - отмечается в комментарии агентства Kantar CZ к результатам опроса, опубликованным в субботу. Третье место по результатам опроса заняло входящее в состав правящих сил движение STAN ("Старосты и независимые") во главе с первым вице-премьером Витом Ракушаном, у STAN 12%, что на 0,5% больше июньского показателя. Занимающее четвертое место популистское оппозиционное движение SPD ("Свобода и прямая демократия") по сравнению с предыдущим опросом получило голосов на один процентный пункт меньше – у них было 11,5%, теперь 10,5%. А вот Чешская пиратская партия усилила свои позиции сразу на два процентных пункта – с 7,5% до 9,5%. Последние два места в нынешнем опросе заняли два субъекта, не преодолевавшие ранее проходной 5%-ный барьер. Это коалиция левых сил во главе с коммунистами и примкнувшими к ним социал-демократами, Stačilo! ("Достаточно!) – 6% и движение левопопулистской направленности "Автомобилисты", у них – 5,5% голосов респондентов. Данный опрос был проведен агентством Kantar CZ в период с 4 по 22 августа по заказу Чешского ТВ, в нем приняли участие 1029 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех административно-территориальных единицах республики. Статистическая погрешность составляет от 1,2 до 3,5 процентного пункта.
