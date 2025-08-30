https://ria.ru/20250830/chekhiya-2038592265.html

Семь чешских партий претендуют на попадание в парламент, показал опрос

Семь чешских партий претендуют на попадание в парламент, показал опрос - РИА Новости, 30.08.2025

Семь чешских партий претендуют на попадание в парламент, показал опрос

Семь чешских партий и движений претендуют на попадание в результате предстоящих 3-4 октября выборов в состав парламента республики, при этом фаворитом среди них РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T23:25:00+03:00

2025-08-30T23:25:00+03:00

2025-08-30T23:26:00+03:00

в мире

андрей бабиш

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg

ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Семь чешских партий и движений претендуют на попадание в результате предстоящих 3-4 октября выборов в состав парламента республики, при этом фаворитом среди них является оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), созданное и возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 4-22 августа социологическим агентством Kantar CZ по заказу Чешского ТВ. "Согласно результатам августовского опроса, семь политических партий и движений могут преодолеть 5%-ный барьер, необходимый для прохождения в нижнюю палату парламента. Это на два политсубъекта больше, чем было в опросе, проведенном в начале июня. Движение ANO с 33% продолжает лидировать, потеряв по сравнению с началом лета 0,5% голосов респондентов. Идущая следом правящая коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой по сравнению с июнем имеет на один процентный пункт меньше, а всего набрала 20% голосов", - отмечается в комментарии агентства Kantar CZ к результатам опроса, опубликованным в субботу. Третье место по результатам опроса заняло входящее в состав правящих сил движение STAN ("Старосты и независимые") во главе с первым вице-премьером Витом Ракушаном, у STAN 12%, что на 0,5% больше июньского показателя. Занимающее четвертое место популистское оппозиционное движение SPD ("Свобода и прямая демократия") по сравнению с предыдущим опросом получило голосов на один процентный пункт меньше – у них было 11,5%, теперь 10,5%. А вот Чешская пиратская партия усилила свои позиции сразу на два процентных пункта – с 7,5% до 9,5%. Последние два места в нынешнем опросе заняли два субъекта, не преодолевавшие ранее проходной 5%-ный барьер. Это коалиция левых сил во главе с коммунистами и примкнувшими к ним социал-демократами, Stačilo! ("Достаточно!) – 6% и движение левопопулистской направленности "Автомобилисты", у них – 5,5% голосов респондентов. Данный опрос был проведен агентством Kantar CZ в период с 4 по 22 августа по заказу Чешского ТВ, в нем приняли участие 1029 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех административно-территориальных единицах республики. Статистическая погрешность составляет от 1,2 до 3,5 процентного пункта.

https://ria.ru/20250829/flag-2038341484.html

https://ria.ru/20250827/ukraina-2037930598.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей бабиш, чехия