https://ria.ru/20250830/briks-2038537093.html

Модный форум БРИКС в Москве объединил 109 стран

Модный форум БРИКС в Москве объединил 109 стран - РИА Новости, 30.08.2025

Модный форум БРИКС в Москве объединил 109 стран

Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 109 стран за три года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:40:00+03:00

2025-08-30T16:40:00+03:00

2025-08-30T16:40:00+03:00

москва

китай

бразилия

наталья сергунина

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275906_0:301:3104:2047_1920x0_80_0_0_702750cc342df3211125442beaf50b3a.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 109 стран за три года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "Начиная с 2023-го в Москве проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit… За три года он объединил около 600 российских и зарубежных дизайнеров, руководителей ведущих компаний, экспертов профильных ассоциаций и журналистов из 109 государств. Среди них - Китай, Бразилия, Турция, Индонезия, Сербия, Саудовская Аравия, Аргентина, Южно-Африканская Республика и многие другие", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в этом году BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 по 30 августа. К нему присоединились свыше 250 иностранных экспертов, 48% из которых приехали на форум впервые, а остальные 52% - вернулись вновь. "Такие крупные события, как модный форум БРИКС, помогают в продвижении отечественных брендов на мировом рынке. Вместе с иностранными коллегами мы презентуем друг другу свои преимущества и потенциал, обсуждаем перспективные пути развития индустрии, договариваемся о взаимной поддержке и новых проектах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

https://ria.ru/20250315/moda-2004981725.html

москва

китай

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, китай, бразилия, наталья сергунина, брикс, в мире