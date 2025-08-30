https://ria.ru/20250830/bpla-2038459256.html
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:58:00+03:00
2025-08-30T07:58:00+03:00
2025-08-30T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия