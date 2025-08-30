Рейтинг@Mail.ru
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 30.08.2025 (обновлено: 08:58 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/bpla-2038459256.html
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025
Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА
Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T07:58:00+03:00
2025-08-30T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Военные ликвидировали: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия

Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:
  • 30 БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • 15 — над Крымом;
  • 13 — над Ростовской областью;
  • 11 — над Краснодарским краем;
  • пять — над Брянской областью;
  • четыре — над Белгородской;
  • по два — над Смоленской, Тверской и Калужской областями;
  • по одному — над Тульской и Курской областями.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала