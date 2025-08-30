https://ria.ru/20250830/bpla-2038459256.html

Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА

Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА - РИА Новости, 30.08.2025

Над десятью регионами и Черным морем сбили 86 БПЛА

Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T07:58:00+03:00

2025-08-30T07:58:00+03:00

2025-08-30T08:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

республика крым

вооруженные силы украины

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, республика крым, вооруженные силы украины, безопасность, россия