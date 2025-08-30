Рейтинг@Mail.ru
Актриса Бортич попала в базу "Миротворца" - РИА Новости, 30.08.2025
11:06 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/bortich--2038476299.html
Актриса Бортич попала в базу "Миротворца"
Российская актриса Александра Бортич попала в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:06:00+03:00
2025-08-30T11:06:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская актриса Александра Бортич попала в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. Персональные данные Бортич были внесены в базу сайта в начале августа. В качестве причины указана "сознательное нарушение государственной границы Украины" из-за участия в съемках фильма "Викинг" на территории российского Крыма. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская актриса Александра Бортич попала в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные Бортич были внесены в базу сайта в начале августа. В качестве причины указана "сознательное нарушение государственной границы Украины" из-за участия в съемках фильма "Викинг" на территории российского Крыма.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
