"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 30.08.2025
"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества
"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества - РИА Новости, 30.08.2025
"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества
ВСУ использовали в Серебрянском лесничестве европейские боеприпасы 2025 года, в том числе произведенные в Болгарии, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" РИА Новости, 30.08.2025
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. ВСУ использовали в Серебрянском лесничестве европейские боеприпасы 2025 года, в том числе произведенные в Болгарии, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях. Боец, выполняющий задачи в Серебрянском лесничестве, продемонстрировал РИА Новости невзорвавшуюся трофейную болгарскую термобарическую гранату GTB-7MA (RTB-7MA - обозначение выстрела в комплекте, сама граната маркируется GTB-7MA) к гранатомету РПГ-7 и его копиям. "Взрывчатка и БК (боеприпасы - ред.) в основном поставляются ВСУ странами Европейского союза. Из недавних трофеев есть с маркировкой 2025 года", - пояснил боец с позывным "Коми". Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. ВСУ использовали в Серебрянском лесничестве европейские боеприпасы 2025 года, в том числе произведенные в Болгарии, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях.
Боец, выполняющий задачи в Серебрянском лесничестве, продемонстрировал РИА Новости невзорвавшуюся трофейную болгарскую термобарическую гранату GTB-7MA (RTB-7MA - обозначение выстрела в комплекте, сама граната маркируется GTB-7MA) к гранатомету РПГ-7 и его копиям.
"Взрывчатка и БК (боеприпасы - ред.) в основном поставляются ВСУ странами Европейского союза. Из недавних трофеев есть с маркировкой 2025 года", - пояснил боец с позывным "Коми".
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
