https://ria.ru/20250830/boepripasy-2038441034.html

"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества

"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества - РИА Новости, 30.08.2025

"Ахмат" показал болгарские боеприпасы ВСУ из Серебрянского лесничества

ВСУ использовали в Серебрянском лесничестве европейские боеприпасы 2025 года, в том числе произведенные в Болгарии, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T02:07:00+03:00

2025-08-30T02:07:00+03:00

2025-08-30T02:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

болгария

кременная

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275774_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c89395bf92f984d9f909586342b73d13.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. ВСУ использовали в Серебрянском лесничестве европейские боеприпасы 2025 года, в том числе произведенные в Болгарии, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Коми". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении сил РФ в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях. Боец, выполняющий задачи в Серебрянском лесничестве, продемонстрировал РИА Новости невзорвавшуюся трофейную болгарскую термобарическую гранату GTB-7MA (RTB-7MA - обозначение выстрела в комплекте, сама граната маркируется GTB-7MA) к гранатомету РПГ-7 и его копиям. "Взрывчатка и БК (боеприпасы - ред.) в основном поставляются ВСУ странами Европейского союза. Из недавних трофеев есть с маркировкой 2025 года", - пояснил боец с позывным "Коми". Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.

https://ria.ru/20250825/ahmat-2037483984.html

россия

болгария

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, болгария, кременная, вооруженные силы украины