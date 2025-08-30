https://ria.ru/20250830/biznes-2038476859.html

На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей

На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей - РИА Новости, 30.08.2025

На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей

Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина. "На обеспечение работы центров "Мой бизнес", где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина. Как отметили в пресс-службе, решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом. "Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

