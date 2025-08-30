Рейтинг@Mail.ru
30.08.2025
11:09 30.08.2025
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей - РИА Новости, 30.08.2025
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей
Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина. "На обеспечение работы центров "Мой бизнес", где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина. Как отметили в пресс-службе, решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом. "Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
михаил мишустин, россия, общество, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Экономика
На обеспечение работы центров "Мой бизнес" направят миллиард рублей

Правительство направит млрд рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес"

Заседание правительства России
Заседание правительства России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит 1 миллиард рублей на обеспечение работы центров "Мой бизнес" во всех регионах, сообщила пресс-служба кабмина.
"На обеспечение работы центров "Мой бизнес", где самозанятые граждане и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности, будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина.
Как отметили в пресс-службе, решение позволит расширить действующие инструменты поддержки начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы программу помощи участникам специальной военной операции, планирующим заняться бизнесом.
"Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты как в сфере производства, включая передовые и технологичные изделия, так и сервиса, что будет способствовать укреплению нашей экономики в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил Мишустин на заседании правительства 19 августа.
Работа ведётся в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Михаил Мишустин Россия Общество Экономика
 
 
